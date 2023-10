Madagascar: POESAM 2023 - Le Grand prix remporté par Adinkra Jeunesse du Cameroun

1 300 candidats issus de 17 pays, incluant Madagascar, ont participé au Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et au Moyen-Orient (POESAM) 13e édition.

Les cinq meilleurs ont été récompensés cette semaine, à l'occasion du Mobile World Congress Africa, qui s'est tenu à Kigali Rwanda. Lors de proclamation des résultats, Adinkra Jeunesse du Cameroun a remporté le Grand prix international assorti d'une somme de 25 000 euros. Cette entreprise a été récompensée pour son travail exceptionnel dans l'édition numérique du livre africain pour enfants. Leur approche novatrice met en scène des personnages qui véhiculent les cultures et racontent l'histoire de l'Afrique.

La deuxième place, avec une enveloppe de 15 000 euros, est revenue à Egrobots d'Égypte. Cette entreprise propose aux agriculteurs une solution numérique qui optimise leur activité grâce à des robots et des analyses générées par une intelligence artificielle. Enfin, le troisième prix, doté de 10 000 euros, a été décroché par Smart WTI de la Jordanie. Cette entreprise se distingue par ses solutions avancées de gestion de l'eau utilisant la technologie IoT/AI, visant à aider les entreprises et les collectivités à gérer efficacement leur consommation, à réduire le gaspillage et à améliorer la qualité de l'eau.

Encouragements

D'après les organisateurs, le POESAM met en lumière les projets innovants ayant un impact sociétal positif dans des domaines tels que l'éducation, la santé, le e-commerce, l'agriculture et l'environnement. Outre les trois grands prix, deux autres prix ont été attribués. En reconnaissance de leur originalité, Services for Aged du Cameroun a reçu le Prix Coup de Coeur, accompagné d'une somme de 10 000 euros. Cette entreprise propose des services de santé, d'hygiène et d'assistance pour les personnes âgées à domicile dans les zones rurales.

Un Prix Féminin International, a également récompensé la lauréate Bionic Soul de la Tunisie, quifabrique et commercialise des prothèses bioniques, intelligentes, sur mesure et à prix abordables pour des personnes amputées. D'après les informations, les gagnants du POESAM dans chacun des 17 pays participants ont également bénéficié d'un accompagnement au sein des Orange Digital Centers. L'objectif annoncé est d'ouvrir une perspective de développer les business des bénéficiaires au-delà des frontières de leurs pays respectifs.