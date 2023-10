Madagascar: Gestion d'aéroports - Ravinala Airports décroche le prix ACI Africa Environment and Sustainable Development Awards 2023

Ravinala Airports confirme son engagement en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable. L'entreprise gestionnaire des aéroports internationaux d'Ivato et de Nosy Be a remporté le prix « ACI Africa Environment and Sustainable Development Awards 2023 »

Ce prix a été obtenu suite aux actions menées dans le cadre de la gestion de l'aéroport international de Fascène à Nosy Be.

Normes écologiques

Cette infrastructure aéroportuaire située dans cette destination touristique de grande renommée qu'est Nosy Be, a en effet bénéficié d'une série d'initiatives et d'actions répondant aux normes de gestion écologique. Ce qui a mené à des résultats probants notamment en matière de réduction des déchets et d'économie en énergie et en eau. Et ce, en privilégiant l'utilisation des énergies renouvelables. Ravinala Airports s'est également engagé dans des initiatives de responsabilité sociale, offrant des opportunités d'emplois locales et soutenant des programmes éducatifs et sociaux dans les communautés avoisinantes. Pour réaliser ces initiatives environnementales, l'entreprise a noué des partenariats avec les communautés locales pour promouvoir le développement économique et social autour de l'aéroport. Elle continue, par ailleurs, de prendre des mesures pour réduire les émissions de carbone, promouvoir la biodiversité et sensibiliser ses partenaires sur l'importance de la protection de l'environnement.

Reconnaissance

Ravinala Airports devient ainsi le premier gestionnaire d'aéroports en Afrique à recevoir ce prix de l'ACI Afrique pour les aéroports de taille similaire. La société, à travers sa direction qualité et RSE, a depuis longtemps adopté une politique environnementale robuste, intégrant des pratiques responsables dans ses opérations et s'efforçant de minimiser son empreinte environnementale. « En tant qu'entreprise citoyenne, Ravinala Airports est résolument engagée envers la protection de l'environnement, la gouvernance humaine, et la création d'un impact territorial positif. L'entreprise est également adhérente de l'United Nation Global Compact (UNGC), reflétant ainsi son engagement mondial en faveur du développement durable », indique un communiqué de Ravinala Airports. Ce prix constitue en tout cas la reconnaissance des « efforts constants de chaque équipe au sein de l'entreprise et entre dans sa vision de devenir un opérateur aéroportuaire de référence dans l'Océan indien, d'ici 2025 ». Cette distinction motive Ravinala Airports à poursuivre ses actions en faveur de l'environnement et à contribuer activement au tourisme durable et au développement économique de Madagascar.