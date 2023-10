Madagascar: Taxi-moto - Possible transmission de maladies par les casques à la propreté douteuse

De simples poux de tête à la teigne en passant par les divers champignons et autres virus, des affections bénignes et des maladies peuvent être transmises par le port de casques qui ne sont pas individuels comme c'est le cas lors du recours aux services des taxis-moto.

En effet, cet accessoire, obligatoire lors des déplacements à deux roues, peut parfois avoir une propreté douteuse, exposant les usagers à des maladies. A Antananarivo où les taxis-moto représentent un moyen de déplacement de plus en plus prisé, il est rare de voir les conducteurs désinfecter les casques proposés aux clients entre chaque course.

La teigne, l'une des maladies contagieuses du cuir chevelu les plus courantes, figure parmi les maladies que les usagers risquent d'attraper après le port d'un casque à la propreté douteuse. Cette maladie, causée par un champignon (tinea capitis), est assez fréquente chez les enfants, mais affecte également les personnes de tout âge. Elle se manifeste par des démangeaisons et des brûlures du cuir chevelu, la formation de zones rougies et des points chauds dans la zone touchée par la maladie.

D'autres maladies causées par des virus tels la grippe ou encore la Covid-19 ne sont non plus à écarter, en raison de la proximité de la visière ou du casque lui-même par rapport aux yeux et au nez de l'utilisateur. Le port d'un casque porté précédemment par une autre personne porteuse de l'un de ces types de virus, pourrait être un moyen d'attraper des maladies, en l'absence de désinfection. De quoi faire renoncer des clients potentiels à avoir recours aux services des taxis à deux-roues.