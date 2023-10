Madagascar: Economie bleue - Sortie de la Stratégie nationale et du plan d'investissement

La Stratégie nationale de l'économie bleue (SNEB) et le Plan national d'investissement dans l'économie bleue (PNIEB) étaient au centre du Forum des partenaires et investisseurs, qui s'est tenu au Carlton Anosy les 19 et 20 octobre derniers.

Selon le ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue (MPEB), la SNEB a était en préparation depuis 2015. « Des avancées ont été réalisées et toutes les propositions et les documents permettant de relancer ce secteur d'activité sont déjà prêts, suite à des concertations dans une démarche inclusive. Les représentants étatiques, le secteur privé, les investisseurs, les partenaires techniques et financiers, ainsi que la société civile ont participé à l'élaboration de la stratégie. D'après les explications, l'économie bleue concerne de nombreux secteurs d'activité, si l'on ne cite que la pêche, l'aquaculture, les transports maritimes et fluviales, le tourisme, les énergies renouvelables, les mines, ainsi que l'environnement, si l'on adopte une optique de développement durable », ont indiqué les représentants de ce ministère. D'après eux, le défi actuel est désormais de mettre en oeuvre la stratégie dans les différentes régions de la Grande île.

Prometteurs

Outre cette stratégie nationale, le PNIEB a également été présenté dans le cadre du Forum des partenaires et des investisseurs en faveur de l'économie bleue. Les parties prenantes appellent les investisseurs locaux et étrangers à investir dans l'économie bleue qui présente des secteurs d'activités très prometteurs. Le gouverneur et les autorités de la région Atsinanana ont d'ailleurs participé activement au Forum de cette semaine et se sont montrés prêts à la phase de mise en oeuvre de la SBEB et du PNIEB. A noter que le développement de ce secteur bénéficie d'un soutien de la Banque africaine de développement (BAD), notamment à travers le Projet d'Appui au Renforcement des Capacités d'Analyse des Facteurs de Vulnérabilité Structurelle et la Promotion de l'Economie Bleue (ARCEB), qui a oeuvré pour l'élaboration de la SNEB.