Madagascar: Météo - Les premiers cyclones attendus au mois de janvier

Les facteurs météorologiques, influant ou non sur la formation d'un cyclone, pourraient changer à tout moment. Les prévisions de la Direction générale de la météorologie sont probabilistes.

La saison cyclonique qui s'annonce sera probablement calme. Les prévisions fournies par la Direction générale de la météorologie à travers les perspectives climatiques pour la saison chaude et humide 2023-2024 indiquent une saison « proche ou inférieure à la moyenne climatologique ». En termes de valeur climatologique, cette moyenne signifie que chaque année, quatre cyclones intéressent Madagascar, tandis que deux systèmes peuvent atterrir sur les côtes du pays. Les activités, quant à elles, devraient se concentrer pendant la deuxième moitié de la saison. Soit un début de saison probablement programmé au mois de janvier. La fin de saison devant avoir lieu au mois d'avril toujours selon, les prévisions.

Focus

La vulgarisation des perspectives climatiques d'hier était une opportunité pour les responsables auprès de la direction de la météorologie d'interpeller les citoyens malgaches sur l'importance de « ne pas de trop se focaliser sur le nombre de cyclones pouvant impacter de façon directe le pays ». « Il est important de souligner que dans le contexte de changement climatique, il suffit d'un seul cyclone intense pour causer des dégâts considérables », note la DGM. Divers paramètres devraient être pris en compte si l'on s'en tient aux explications données hier. Ont été citées : les puissances que pourraient avoir les systèmes, leur éventuelle trajectoire ou encore les activités météorologiques, cycloniques dans l'océan indien et/ou au canal de Mozambique. « Ces facteurs constituent des outils d'aide à la décision et nous permettent d'anticiper afin de faire face aux éventuels événements climatiques extrêmes ».

Thermomètre

La saison chaude et humide 2023-2024 sera plus chaude. En début de saison (octobre à novembre), les températures moyennes seront plus élevées que la normale saisonnière dans plusieurs régions du pays telles que Boeny, la partie Ouest de la Sofia, la partie Sud des régions Atsimo Andrefana, Ihorombe et Atsimo Atsinanana ainsi que dans l'Anosy et l'Androy. Elles seront également « plus chaudes » que la normale saisonnière ailleurs. Les températures mensuelles saisonnières devraient emprunter la même tendance (plus chaudes que la normale) en plein coeur de la saison (entre décembre et février). Et ce, dans la majorité des régions de la Grande île sauf dans la partie ouest de l'Amoron'i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe, Atsimo Atsinanana, la partie sud de Vatovavy, les régions Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Anosy, Androy. Les températures moyennes iront de « normales à plus chaudes » à « plus chaudes » que la normale saisonnière entre les mois de mars à avril. Avec de telles prévisions, ce serait la chaleur qui marquerait le plus cette saison.