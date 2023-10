Afrique Australe: L'Angola défend une coopération accrue avec le Nigeria

Luanda — Le secrétaire d'État à la Coopération Internationale, Domingos Vieira Lopes, a défendu jeudi, à Abuja, en République Fédérative du Nigeria, l'établissement de relations diplomatiques, économiques et commerciales plus "radicales" qui, effectivement, peuvent transformer la vie des respectifs peuples.

Intervenant à l'ouverture du 1er Forum diplomatique interactif des affaires durables, organisé par l'ambassade d'Angola au Nigeria, Domingos Vieira Lopes, qui représentait le ministre des Relations Extérieures, Téte António, a qualifié l'événement d'opportunité souveraine pour consolider les investissements dans des secteurs qui génèrent de l'emploi et de la stabilité sociale.

Il a souligné qu'au cours des trois dernières années (2020/2022), la valeur des exportations de marchandises de l'Angola vers le Nigeria a été estimée à 5,6 millions de dollars et ses importations à 16,8 millions de dollars, ce qui correspond à une balance commerciale négative d'environ 11,2 millions de dollars.

Dans ce sens, le secrétaire d'État à la Coopération internationale a exprimé l'ouverture du pays aux investisseurs étrangers dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, de la construction civile, de l'hôtellerie et du tourisme, de la banque, de la finance et des assurances, des télécommunications, du pétrole et du gaz, ainsi que dans les infrastructures logistiques, avec un focus sur le nouvel aéroport international de Luanda.

Nigéria disponible

Le ministre de l'Information et de l'Orientation nationale, Alhaji Mohammed Idris, a déclaré au Forum que le Nigeria était très intéressé à soutenir toutes les aspirations internes et externes de l'Angola pour le développement global du pays.

"En fait, nous attendons la réciprocité à cet égard, le progrès de l'un est le progrès de tous", a-t-il souligné.

Le responsable a révélé que le processus de signature d'un mémorandum d'entente sur la communication publique et l'échange médiatique est en cours, comme preuve d'un alignement bilatéral visant à approfondir les relations entre les deux États.

Pour Alhaji Idris, l'Angola et le Nigeria doivent établir des liens forts et profonds pour une position commune forte sur le continent et sur la scène mondiale.

Le Conseil entrepreneurial investi

Le Forum diplomatique et d'affaires a réuni, à Abuja, l'élite de l'industrie pétrolière et gazière, des banques, des mines et des leaders entrepreneuriaux de l'Angola et du Nigeria.

A l'occasion, l'ambassadeur José Bamóquina Zau a investi le Conseil entrepreneurial de l'Ambassade d'Angola au Nigeria, qui est un organe consultatif sur les meilleures voies et pratiques pour promouvoir les affaires éthiques et durables entre les deux pays dans le cadre de la diplomatie économique et d'investissement.

Le Conseil est présidé par la princesse nigériane Fifi Ejindu (femme d'affaires et lauréate du Prix des femmes entrepreneurs africaines 2023), dont les vice-présidents sont les hommes d'affaires angolais António Henriques da Silva et Bento dos Santos.

L'organisation comprend également les Chambres de Commerce et d'Industrie d'Angola et du Nigeria, ainsi que la sénatrice Grace FOLASHADE et la femme d'affaires Sabena JOHANNES, entre autres invités.

