Angola: Le Premier ministre du Cap-Vert suggère la création du programme Erasmus

São Vicente — Le Premier ministre du Cap-Vert, José Ulisses Correia e Silva, a proposé vendredi, à Mindelo, la création d'un programme appelé Erasmus.

Le programme Erasmus est un plan de gestion destiné à diverses administrations publiques, qui soutient et facilite la mobilité académique des étudiants et des enseignants universitaires à travers le monde.

Intervenant à la clôture du 1er Congrès International de Science, Innovation et Développement de Lusophonie, il a informé que l'idée avait été récemment partagée avec le Premier ministre du Portugal, António Costa, la considérant comme bénéfique à tous les niveaux.

José Ulisses Correia e Silva a salué l'initiative de l'Université Lusophone du Cap-Vert pour la tenue du congrès auquel ont participé des universitaires, des chercheurs et des décideurs politiques de la CPLP.

« C'est une dimension que la CPLP et les pays lusophones doivent valoriser en partageant les meilleures pratiques dans la production de connaissances, en promouvant la recherche scientifique et technologique et l'insertion dans les réseaux scientifiques. Je félicite l'Université Lusophone de Mindelo pour cette initiative», a-t-il souligné.

José Ulisses Correia e Silva a encouragé les universités publiques et privées à s'ouvrir à la société et aux entreprises nationales et étrangères, en tant qu'institutions de promotion et de transfert des connaissances, de la science, de la technologie et de la recherche.

De son point de vue, les institutions doivent être prêtes à soutenir les initiatives de transfert de connaissances, ciblant l'entrepreneuriat, l'innovation et la transformation numérique.

Le 1er Congrès international sur « Science, innovation et développement de la Lusophonie » s'est terminé par la présentation de la Déclaration de Mindelo.