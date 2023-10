Angola: Des académiciens s'engagent dans la recherche

São Vicente — Augmenter les investissements dans la recherche, diversifier les sources et origines des ressources, toujours en pleine liberté académique, est l'un des engagements pris par les participants au 1er Congrès international sur « Science, innovation et développement de Lusophonie", qui a eu lieu du 18 au 20 de ce mois, dans la ville de Mindelo, île de São Vicente (Cap Vert).

Les académiciens, qui désignent la Lusophonie comme un espace qui valorise la science et l'innovation, ont également assumé, dans la Déclaration de Mindelo, la création d'infrastructures de soutien et d'évaluation de la production scientifique, favorisant le développement de politiques d'investigation solides et stables.

Entre autres, ils déclarent que leur objectif est une dynamique de recherche qui suit les Objectifs de Développement Durable (ODD) et l'Agenda 2063, contribuant à une société plus humaine, plus juste et fraternelle, où la science, basée sur l'humanisme et l'écologie, est un élément fondamental dans la manière de concevoir le développement durable.

Les académiciens soulignent également l'engagement en faveur de la transition numérique et de la démocratisation des technologies et des possibilités qu'elles permettent, ainsi que de la communication sur la recherche scientifique, favorisant la création d'une culture populaire qui valorise les universités et la recherche, indique le document.

La cérémonie de clôture de l'événement promu par l'Université Lusophone du Cap-Vert a été présidée par le Premier ministre du Cap-Vert, José Ulisses Correia e Silva.

L'Angola, sur un total de 150 chercheurs présents à l'événement, comptait 46 conférenciers issus des domaines les plus divers de la science et de l'innovation, dont 10 ont présenté des conférences en personne.