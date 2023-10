Angola: Le MINTTICCS et SABA signent un accord d'entente

Luanda — Le Ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale (MINTTICS) et l'Association des Chaînes de Télévision et Radio Publiques et Privées d'Afrique Australe (SABA) ont signé vendredi, à Luanda, un protocole d'accord pour promouvoir l'échange d'expériences, la formation professionnelle et la diffusion de contenus.

L'objectif du mémorandum est d'aligner les termes de la coopération que les signataires entendent établir dans le domaine de la communication sociale, impliquant la radiodiffusion et la télévision, ainsi que de renforcer et d'élargir les échanges entre institutions.

Selon le secrétaire d'État aux Télécommunications et Technologies de l'Information, Pascoal Borges Alé Fernandes, le protocole permettra de partager et de faire connaître dans la région des programmes et des projets liés à l'agriculture, à l'environnement, aux télécommunications, à l'industrie et à l'énergie, créant ainsi un environnement propice au développement.

À cet effet, il a souligné, entre autres actions, le partage et la diffusion de contenus d'intérêt des parties et des médias, assurant et soutenant la mise en oeuvre de formations de courte, moyenne et longue durée en Angola, ainsi que des actions d'échange d'expériences.

Selon le secrétaire d'État, les médias sont appelés à jouer un rôle de premier plan pour atteindre cet objectif.

Il a indiqué que l'Angola, en tant que président de la SADC, envisage un programme que SABA contribuera à sa diffusion dans la région de l'Afrique australe et des actions de plaidoyer visant à promouvoir et renforcer la présidence du pays à la SABA.

Il s'est dit convaincu qu'une société instruite et informée était capable de contribuer au développement.

À son tour, le président de SABA, Stanley Similo, a considéré cet acte comme significatif, car il démontre l'engagement des dirigeants politiques envers les entreprises publiques de communication.

"Cet alignement est extrêmement important, car il contribuera à avoir un meilleur positionnement dans la région et je crois qu'avec cette signature, d'autres États exprimeront leur intérêt par rapport à SABA", a-t-il ajouté.

Il a affirmé que l'accord d'entente permettra l'échange de contenus et rendra viable ce que l'Angola peut offrir en termes de médias.

Le mémorandum fait suite à la visite de la délégation de la SABA dans le pays, dans le but de rapprocher la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), à travers plusieurs projets liés au secteur des télécommunications, dont la création d'une chaîne de télévision régionale.

La délégation de la SABA, conduite par le président de l'association, Stanley Similo, est dans le pays depuis mardi et a déjà visité plusieurs médias.

L'Association des réseaux de télévision et de radio publics et privés de la région de la SADC a été créée en 1993, en tant qu'organisation non gouvernementale à but non lucratif, dans le but de promouvoir une qualité moyenne, d'améliorer le professionnalisme et la crédibilité du service public dans les pays de la région.