Afrique Australe: L'Angola met en avant le multilatéralisme dans la résolution des conflits

Luanda — La directrice de la Division des Affaires Multilatérales du Ministère des Relations Extérieures (MIREX), Sara Silva, a réaffirmé vendredi, à Luanda, l'importance du multilatéralisme dans la résolution des conflits.

Selon la responsable, l'Angola est engagé dans la prévention, la médiation et la résolution des conflits sur le continent africain, en particulier dans les régions de l'Afrique australe et centrale, avec un accent particulier sur les Grands Lacs, en tenant compte des fondements de la paix, de la sécurité, développement et droits de l'homme.

Elle a réitéré l'importance de la coopération que l'Angola entretient avec l'ONU et les organisations régionales, s'engageant à promouvoir une politique de dialogue et de tolérance, unissant les efforts en faveur de la prévention de la sécurité internationale et du progrès économique et social du peuple.

Sara Silva s'exprimait lors de l'acte d'ouverture de la Conférence internationale sur le rôle des pays du Sud dans la médiation internationale et la consolidation de la paix, organisée dans le cadre des célébrations de la Journée des Nations Unies, une promotion conjointe entre le MIREX, Acadécamie Diplomatique Venâncio de Moura, Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix de l'ONU et Unité de médiation du Sud mondial de l'Université catholique de Rio de Janeiro.

Comme exemple de l'engagement de l'Angola dans la résolution du conflit, Sara Silva a évoqué la tenue, ces dernières années, à Luanda, de sommets tripartites et quadripartites successifs visant à promouvoir la paix et la stabilité, en particulier dans la région des Grands Lacs.

Dans l'histoire de la médiation des conflits, selon la diplomate, au niveau de l'Union africaine (UA), l'Angola a été membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à trois reprises (2008/2009, 2012/2014 et 2018/2020), alors qu'aux Nations Unies, en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité en 2002/2003 et 2015/2016.

Selon la responsable, la prévention des conflits et la médiation sont des instruments indispensables pour maintenir la paix et la sécurité au niveau mondial, étant le moyen le plus économique et le plus efficace que les opérations de maintien de la paix qui visent à mettre fin aux conflits armés après leur apparition.

Elle a appelé les Nations Unies et les organisations internationales à continuer d'investir dans le processus de prévention des conflits et de résoudre les différends par des moyens pacifiques, créant ainsi un monde plus harmonieux.

Par ailleurs, la coordonnatrice résidente des Nations Unies en Angola, Zahira Virani, a reconnu l'engagement et le dévouement du gouvernement angolais dans la réalisation d'une paix durable en Afrique, réaffirmant que l'Angola était une nation qui donne un exemple notable dans la région et dans le monde, pour avoir réussi à réaliser et consolider la paix pendant plus de deux décennies, une expérience qui l'a amenée à jouer un rôle actif en tant que médiateur des conflits dans la région.

La responsable espère que la réunion servira à institutionnaliser les efforts de résolution des conflits en Angola, une opportunité qui permet de renforcer les compétences en matière de médiation des conflits, en vue de se transformer en une paix consolidée et de transformer la vie des habitants de pays qui souffrent encore des effets néfastes des conflits.

L'un des intervenants à la conférence était l'ambassadeur Ismael Martins, qui a abordé le thème « L'Angola, leadership de paix et médiation internationale, perspectives locales pour la construction de la paix, expérience de l'Amérique latine et expérience du continent africain.