Angola: João Lourenço et William Ruto discutent de la coopération

Nairobi — Le Président de la République, João Lourenço, aborde samedi, avec son homologue kenyan, William Ruto, des questions d'intérêt bilatéral, en mettant l'accent sur le renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

Les entretiens se déroulent dans le cadre de la visite du Chef de l'Etat angolais, depuis jeudi, au Kenya, à l'invitation de William Ruto.

A la table sera discutée, pour signature, 13 instruments juridiques présentés par la Commission mixte bilatérale, pour renforcer la coopération dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, des ressources minérales, du pétrole et du gaz, du tourisme, des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, des transports et de la coopération maritime, du commerce et de l'industrie, de la jeunesse, entre autres.

Il existe également un protocole d'accord entre l'Académie diplomatique Venâncio de Moura du ministère des Relations Extérieures de l'Angola et le ministère des Affaires étrangères du Kenya.

La coopération entre les deux pays sera également soutenue par le protocole d'accord entre l'École nationale d'administration et de politique publique (ENAPP) et l'École gouvernementale du Kenya dans le domaine du développement des capacités dans la fonction publique.

Avant de quitter le Kenya, João Lourenço se rendra ce samedi au mausolée de Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya, pour rendre hommage au défunt homme d'État.

Les relations amicales entre l'Angola et le Kenya remontent aux années de lutte pour l'indépendance, lorsque le président de la République du Kenya, Jomo Kenyatta, a réuni à la même table, en 1975, les dirigeants des mouvements de libération de l'Angola, pour aligner une vision commune de leur libération.

Mais la coopération, au sens le plus large du terme, s'est intensifiée en 2010, lorsque Kenya Airways a commencé à desservir Luanda, dans le cadre d'un accord dans le secteur du transport aérien, signé un an plus tard, c'est-à-dire en 2011.

Dans l'entre-temps, en 2014, l'Angola et le Kenya ont signé quatre accords renforçant la coopération bilatérale, notamment l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle ; le Mémorandum d'accord sur les consultations politiques entre le ministère des Relations Extérieures de la République d'Angola et le ministère des Affaires étrangères de la République du Kenya ; l'Accord sur la création de la Commission bilatérale ; l'Accord pour l'Exploitation de Services Aériens entre et au-delà des territoires respectifs, dans le domaine des transports. ART/VM/SB