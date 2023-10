Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Octobre 2023

Soudan : Crise entre factions armées- Les inquiétudes des Usa

Dans un communiqué publié jeudi le département d'État américain condamne en particulier les bombardements que les paramilitaires des Forces de soutien rapide, les FSR de Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, font subir aux civils. Les États-Unis se disent profondément préoccupés par l'aggravation de la situation au Soudan. Selon des rapports cités jeudi par le département d'État, les miliciens des Forces de soutien rapide, qui contrôlent déjà l'Ouest et le centre du pays ainsi que les trois quarts de la capitale, ont intensifié leurs bombardements sur Omdurman au nord de Khartoum, en visant des quartiers résidentiels pour obliger les civils à quitter la zone, encore sous contrôle de l'armée soudanaise. (Source : Rfi)

Niger : Départ des forces françaises- Elles assurent que l’objectif « d’un départ au 31 décembre sera tenu »

L'objectif d'un départ des 1 400 soldats français du Niger « au 31 décembre » comme annoncé fin septembre par le président Emmanuel Macron, « sera tenu », a déclaré vendredi à Niamey le général Eric Ozanne, commandant des forces françaises au Sahel.« L'objectif des annonces présidentielles d'un départ au 31 décembre sera tenu», a déclaré le général Ozanne lors d'une conférence de presse commune avec le colonel nigérien Mamane Sani Kiaou, chef d'état-major de l'armée de terre. 282 militaires ont déjà quitté le Niger « à la date d'aujourd'hui », a indiqué le colonel Mamane Sani Kiaou. « Deux gros convois, avec des véhicules militaires qui étaient en zone Nord », sont partis et « après, il va y avoir beaucoup de convois qui ont commencé et qui vont transporter des conteneurs avec du matériel non sensible dedans », sans « armement » ni matériel « de transmission », selon le général Ozanne. (Source : Rfi)

Cameroun : Port de Douala- 11 milliards Fcfa pour deux remorqueurs nautiques

Le Directeur Général du Port Autonome de Douala, Cyrus Ngo'o, et le Directeur régional Afrique de la Société Damen Shipyards Gorinchem, Jan Van Der Vorm viennent de signer le contrat de construction de deux remorqueurs neufs ASD 2811 de 60TBP de capacité, pour la Régie Déléguée du Remorquage filiale du PAD. Selon le Port autonome de Douala, le projet, d'un coût TTC/CIF de 11 655 207 965 FCFA consiste en la construction, transport CIF Douala, la formation, l'assistance technique pendant un an après la vente, la fourniture des pièces de rechange et l'assurance. Pour la maîtrise d'œuvre, le Port Autonome de Douala a mis à contribution deux entreprises nationales à savoir, le Matgenie et le Chantier Naval et Industriel du Cameroun. Ces nouvelles acquisitions font partie d'un vaste programme de renouvellement de la flotte d'engins nautiques du Port Autonome de Douala. (Source : journal du Cameroun)

Maroc : Coupe du monde 2030 - Investissements, priorités et retombées

L’organisation tripartite de la Coupe du monde 2030 donnera un fort élan à la croissance économique au Maroc, en Espagne et au Portugal. Selon des experts, l’Espagne s’attendrait à un impact sur le Pib de plus de 5 milliards d’euros en plus de la création de 82.500 emplois à temps plein. Côté marocain, les experts estiment que le PIB pourrait progresser de 3 et 5%. Si en Espagne et au Portugal l’économie du football est déjà puissante, pour le Maroc, cette organisation tripartite devrait permettre de le repositionner pour en faire un gisement de croissance. Le point avec Abdelkader Bourhim, expert en stratégie de développement des clubs et organisations sportives. (Source : Le Matin.ma)

Gabon : Pour réguler le secteur pharmaceutique- L’Agence nationale du médicament et des produits de santé

Lors du Conseil des ministres du 19 octobre présidé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition au Gabon, une mesure majeure a été adoptée : la création de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANMAPS). Cette agence a pour mission de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité de tous les médicaments et produits de santé à usage humain et vétérinaire. Elle agira en tant qu'établissement public à caractère scientifique, bénéficiant d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion. L'ANMAPS sera composée d'un conseil d'administration, d'une direction générale et d'une agence comptable, afin d'assurer une régulation efficace du secteur pharmaceutique au Gabon. Cette initiative vise à renforcer la qualité des produits de santé dans le pays et à protéger la santé publique. ( Source :alibreville.com)

Sénégal : Ventes aux enchères- Macky ordonne le rachat des objets du Senghor mis aux enchères en France

A l'issue de l'annonce de la vente aux enchères des objets appartenant à feu Léopold Sédar senghor et son épouse colette par un quotidien français, le Président du Sénégal, Macky Sall, a ordonné le rachat de toutes ces pièces par l'État sénégalais, a-t-on appris ce vendredi 20 octobre 2023 de Pulse.sn. Cette volonté de racheter ses objets attachés à l'histoire du Sénégal s'avère être un devoir patriotique de la part du président sénégalais dans le but de préserver la mémoire et le patrimoine représentés par les objets du Président Senghor, a indiqué le ministre de la Culture, Aliou Sow. Le ministre a précisé que Macky Sall a demandé au Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, en collaboration avec l'Ambassadeur du Sénégal à Paris, d'engager des discussions avec le commissaire-priseur en vue de permettre l'acquisition de ces objets par l'État sénégalais. Cette initiative fait suite à une mesure similaire prise par le Président lors de la mise en vente du véhicule du Président Senghor en France. (Source : adakar.com)

Mali : Maintien de la paix- L’armée belge met fin à sa participation à la Mission de l’Onu

L'armée belge quitte progressivement le Mali, poussée, comme d'autres, vers la sortie par la junte au pouvoir depuis 2020: les derniers militaires belges affectés à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la Stabilisation au Mali (Minusma) seront de retour en Belgique à la fin du mois, a-t-on appris vendredi de source militaire. Les colonels maliens arrivés au pouvoir par la force en 2020 ont réclamé en juin dernier, après des mois de dégradation des relations, le départ de la Minusma déployée depuis 2013 dans ce pays en proie au djihadisme et à une profonde crise multidimensionnelle. Ils l'ont obtenu en juin dernier. Le retrait de cette force onusienne de maintien de la paix - commandée durant dix-huit mois, d'avril 2017 à octobre 2018, par le général belge Jean-Paul Deconinck - devrait être terminé pour le 31 décembre au plus tard."Nos militaires engagés au sein de la Minusma quitteront le Mali vers le 23 octobre en fonction des vols disponibles", a indiqué vendredi le ministère de la Défense à l'agence Belga. (Source : abamako.com)

Guinée : Cellou Dalein Diallo avertit - « Il n’est pas question qu’on soit spolié de notre victoire…Soyez prêts à tout »

L’ancien premier ministre Cellou Dalein Diallo affiche un optimisme quant à la victoire de l’Union des Forces démocratiques de Guinée (Ufdg) à la prochaine élection présidentielle. En meeting dans la ville de Lille en France ce samedi 21 octobre 2023, l’homme politique a déclaré que son parti est capable d’emporter le scrutin présidentiel dès le 1er tour. Il invite ses partisans à sortir du doute, de l’hésitation en se tenant prêts pour défendre la victoire, car cette fois-ci le vol ne marchera pas. « Je vous demande de continuer le combat, nous allons y arriver. Il y a beaucoup qui s’interrogent en se disant que ça été long et difficile ou est-ce qu’on n’assistera pas à la répétition du passé. NON. Il faut qu’on soit mobilisé parce que nous aimons la Guinée et nous avons les atouts de conquérir par les urnes le Pouvoir et nous préparer pour défendre notre victoire au cas où on voudrait nous la priver pour une énième fois. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Lutte contre Vih sida- L'appui financier du Pepfar passe de 372 millions Fcfa en 2023 à plus de 1milliard de en 2024

Sur 187.000 Orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du Vih/sida (Oev) identifiés, ce sont plus de 180.000 et leurs familles qui ont effectivement bénéficié d'une prise en charge au cours de l'année 2023 qui s'achève. Soit un taux de 82% pour un objectif visé de 90%. Il convient de noter que 2133 familles ont reçu des kits alimentaires notamment. C'est ce qui ressort de l'atelier bilan 2023, du Programme national de prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du Vih/Sida (Pn-Oev) qui a eu lieu du 17 au 19 octobre 2023, à l'hôtel le Rocher de Yamoussoukro. Selon André Deza, représentant du Pepfar, principal partenaire financier du Pn-oev, eu égard à la qualité du travail accompli (mise à jour des différents outils, la formation au niveau des plateformes pays...), son institution a décidé de tripler son appui financier aux activités du programme, en passant de 372 millions Fcfa en 2023, à plus de 1 milliard Fcfa pour l'exercice 2024. L'objectif visé étant, selon lui, d'amoindrir l'impact du Vih/sida sur ces enfants rendus vulnérables. Quant à la contribution de l'État de Côte d'Ivoire pour cet exercice 2023, elle s'élève à plus de 678,476 millions Fcfa.