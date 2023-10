Algérie: L'UGTSARIO appelle à intensifier la lutte de libération sur tous les fronts

- L'Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO) a appelé les travailleurs sahraouis à poursuivre le processus de consolidation et de protection des institutions nationales et à intensifier la lutte de libération sur tous les fronts.

"Les travailleurs sahraouis sont appelés, aujourd'hui et plus que jamais, à s'acquitter de leur rôle dans l'encadrement et la défense de leurs droits, en accord avec la volonté collective de consolider et de protéger les institutions nationales ainsi que d'intensifier la lutte de libération, à travers l'appui et le soutien aux combattants de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS)", a précisé l'UGTSARIO dans un communiqué rendu public à l'occasion de la journée nationale des travailleurs sahraouis, célébrée le 20 octobre de chaque année.

"L'UGTSARIO célèbre cette journée dans une période "délicate et décisive" du combat du peuple sahraoui, en sus de la lutte continue des travailleurs sahraouis, hommes et femmes, à l'instar de leur compatriotes pour le recouvrement de la liberté, la dignité et l'indépendance", lit-on dans le communiqué.

L'union a tenu à mettre en garde dans son communiqué "contre la politique de harcèlement, de représailles et de vengeance adoptée par l'occupant marocain qui cible systémiquement les travailleurs dans les territoires occupés, l'objectif étant de faire plier les travailleurs sahraouis déterminés à poursuivre leur lutte contre l'occupant".

Se disant préoccupé en permanence par les humiliations et avanies subies par les Sahraouis, l'UGTSARIO a exhorté tous les nationalistes à "intensifier les actions de militantisme, à l'occasion du 49e anniversaire de la création de l'UGTSARIO et du 50e anniversaire de l'institution de la journée nationale des travailleurs sahraouis".

L'Union a appelé également à la libération de l'ensemble des prisonniers sahraouis qui croupissent dans les geôles du makhzen, estimant qu'il s'agit là "d'une question centrale dans la lutte et la résistance des Sahraouis pour la liberté et d'indépendance".