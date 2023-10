Algérie: Taekwondo / Tournoi International Open G1 - l'Algérie présente avec 12 athlètes à Doha

ALGER — Douze athlètes (8 messieurs et 4 dames) représenteront l'Algérie au Tournoi International "Open G1" de Taekwondo, qui se déroule du 21 au 23 octobre courant, à la salle Ali Hammad Bin-Attia (Al-Sadd / Qatar), a appris l'APS samedi auprès de la Fédération algérienne de la discipline.

"Nous allons engager deux cadets (Garçons), trois juniors (2 Garçons et 1 fille), ainsi que sept seniors (4 messieurs et 3 dames), avec des objectifs divers, car si les jeunes chercheront essentiellement à gagner en expérience, les seniors, eux, voudront surtout récolter des points, dans la perspective d'une éventuelle qualification aux prochains Jeux olympiques d'été, prévus en 2024, en France" a détaillé le Directeur technique national Salim Achouri.

Après ce tournoi, les Taekwondoistes algériens (seniors) iront en Côte d'Ivoire, pour y disputer les Championnats d'Afrique 2023 de la spécialité, prévus les 5-6 décembre prochain, et qui seront également qualificatifs aux olympiades parisiennes.

De leur côté, les cadets et les juniors tenteront de gagner en expérience, pour augmenter leurs chances de performance lors des importantes échéances internationales à venir, notamment, les Championnats du monde de 2024 et les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) de 2026.

"La sélection nationale junior a participé dernièrement aux Championnats d'Afrique de Taekwondo, abrités par l'Egypte, et elle y a décroché la troisième place par équipes, avec 1 or, 1 argent et 2 bronze" a-t-on détaillé de même source.

Au passage, Achouri a tenu à souligner sa "déception" que les sélections nationales ne puissent pas participer à un nombre important de tournois internationaux, car ces derniers coûtent relativement cher, alors que les moyens de la Fédération sont assez limités.

Selon les organisateurs, le Tournoi International "Open G1" devrait drainer la participation de 887 athlètes (messieurs et dames), représentant 41 pays, alors que 28 arbitres internationaux ont été réquisitionnés, pour officier.

Les 887 athlètes engagés dans ce tournoi international sont répartis comme suit : 171 minimes (125 Garçons et 46 Filles), 183 cadets (128 Garçons et 55 Filles), 208 juniors (131 Garçons et 77 Filles) et enfin, 244 seniors (166 messieurs et 87 dames).

Outre les catégories de poids retenues (10 chez les juniors et huit chez les seniors), les athlètes seront également répartis en fonction de leur taille, comme c'est le cas chez les cadets, avec les catégories des 1.48m, 1.52m, 1.56m, 1.60m, 1.64m, 168m, 1.72m, 1.76m, 1.80m et +1.80m.

Le tournoi se déroulera suivant les règlements de la fédération internationale de la discipline, avec quatre finales à chaque journée de compétition, a-t-on encore détaillé de même source.