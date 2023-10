Ile Maurice: Triple Fate Line assure

L'écurie Narang peut être satisfaite de la journée. Trois victoires avec pour haut fait le rendez-vous principal, remporté par Triple Fate Line.

Il était le favori de la course. Et autant dire qu'il n'a pas déçu ses nombreux partisans. Privé de compétition depuis la 17e journée, le clan Narang a fait ce qu'il fallait au niveau de la préparation du cheval pour le faire briller. On a quand même eu un peu chaud en ligne droite lorsque Valyrian King s'est montré plus résistant que prévu. N'empêche, la victoire est au bout du fil à l'issue d'une belle monte de Perez.

La série de Narang a commencé dans l'épreuve d'ouverture avec le nouveau United Prince (Perez). Cette victoire confirme que le cheval était le meilleur du lot. En même temps, il a eu tout pour lui devant. Il a gardé en respect le favori African Fate en ligne droite.

Rebelote mais cette fois dans la deuxième course. Gonnabeallright (Perez) a réussi lui aussi de bout en bout. Ce coursier s'est essayé pour la première fois sur aussi long. Il montait également de deux catégories par rapport à sa dernière course.

L'établissement Preetam Daby a également obtenu une bonne moisson. Deux victoires avec Warrior Captain et Karoo Lark dans les troisième et quatrième courses. Dauphin de Secret Oasis la dernière fois, Warrior Captain (Taka) a fini le plus fort en ligne droite. Il a gagné par plus de 2L.

Karoo Lark (Taka) tournait autour du pot depuis un moment déjà. C'est chose faite ! Il a pu gagner grâce à la belle monte de Taka. Le cavalier a été le premier à bouger durant la course. Il a graduellement pris le meilleur sur tous ses rivaux. Ce sera la première victoire de Karoo Lark au Champ de Mars.

Le Dr Ruhee y est allé de sa petite victoire. C'est Whipping Boy (Allyhosain) qui l'a mis sur orbite dans la 6e course. Ce coursier n'avait courru qu'une fois cette année. Il a tardé à entamer sa saison pour des raisons de santé. Il a signé une belle victoire, confirmant, au passage, ses belles dispositions affichées au training.

La dernière course est revenue à Samraj Mahadia. Il ne pouvait forcément pas finir la journée sans au moins une petite victoire. Kalgoorlie (Bhaugeerothee) a, donc, sorti le meilleur de sa monture. Il a toujours été en midfield avant de tourner en épaisseur en ligne droite.