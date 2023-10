Ile Maurice: Ces Mauriciens qui font parler d'eux en bien

La diaspora mauricienne brille en Afrique. Cette semaine, la Banque africaine de développement (BAD) a fièrement annoncé la nomination de Desiré Jean-Marie Vencatachellum comme directeur principal du département des économies pays, à compter du 1er novembre.

«De nationalité mauricienne et banquier de développement chevronné, M. Vencatachellum totalise plus de 30 ans d'expérience en matière de leadership stratégique sur les questions économiques et financières du développement, en particulier en Afrique» , c'est ce qu'indique la BAD à propos de notre compatriote.

Désiré Jean-Marie Vencatachellum a rejoint le Groupe de la BAD en 2005 en tant qu'économiste de recherche principal et a occupé depuis 2011 des postes de direction, notamment en qualité de directeur de la recherche (2011- 2012), de directeur des politiques opérationnelles (2012-2013) et de directeur du département de mobilisation des ressources et des partenariats de 2013 jusqu'à présent.

En 2020, il a reçu le prix du meilleur mentor, décerné par le conseil du personnel du Groupe de la BAD, en reconnaissance des conseils en carrière et en orientation professionnelle qu'il a toujours su prodiguer à ses collègues et à ses équipes. Au cours des dix dernières années, Désiré Jean-Marie Vencatachellum a joué un rôle clé dans la mobilisation des ressources et le partenariat. Sous sa direction, la 16e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement (FAD), guichet concessionnel du Groupe de la BAD pour les 37 pays africains à faibles revenus, a atteint, en décembre 2022, son niveau le plus élevé jamais enregistré, totalisant 8,9 milliards d'USD. La reconstitution a reçu des contributions de 31 donateurs.

Il a également dirigé la reconstitution des ressources du FAD-15 et celles-ci ont augmenté de 32 %. Avant de rejoindre le Groupe de la BAD, Désiré Jean-Marie Vencatachellum a travaillé à HEC Montréal à l'université de Montréal. Il a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques à comité de lecture sur le développement économique, l'histoire économique, l'économétrie, ainsi que la recherche et le développement. Il est titulaire d'un doctorat en économie de l'université Queen's au Canada et d'un magistère ingénieur économiste de l'université d'Aix-Marseille II en France.

Le deuxième Mauricien qui a été honoré, cette semaine, n'est autre que l'ancien juge Gérard Angoh. Il a été élu membre du Comité consultatif du Conseil des droits de l'homme, qui se réunit deux fois l'an à Strasbourg. Il a obtenu 34 voix contre 30 pour la représentante marocaine, Nadia Amal Bernoussi et 28 pour le représentant ghanéen, Edward Amoako Asante.

Ward IV Immortel

C'est une région à Maurice qui continue à nourrir des écrits. La dernière plume qui s'est sentie inspirée par le mythique Ward IV de Port-Louis, coincé entre Marie-Reine de la Paix, la Montagne des Signaux, les rues Labourdonnais, St George, Madame et du Pouce n'est autre qu'Annaruby Saha, née Soopramanien, dont l'ouvrage s'intitule tout simplement 44, Rue du Pouce. Ancienne haut fonctionnaire devenue avocate, son entourage dit ceci d'elle : «Après deux carrières challenging dans le domaine de la planification du territoire et ensuite au sein du judiciaire, Annaruby Soopramanien n'avait jamais eu l'intention de devenir auteure. Cependant, à l'âge de 70 ans, lorsqu'elle rangeait sa maison, elle est tombée sur un journal intime qu'elle avait écrit à l'âge de 15 ans quand elle avait accompagné ses parents en voyage au Royaume-Uni...»