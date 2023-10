Cote d'Ivoire: Tiémoué Bakayoko - Pourquoi le Franco-ivoirien a choisi le FC Lorient ?

Arrivé libre au FC Lorient cet été en provenance de Chelsea, Tiémoué Bakayoko a surpris plus d'un par son choix, lui qui a été prêté ces deux dernières saisons au Milan AC.

Mais le milieu de terrain franco-ivoirien est bien conscient d'avoir fait le bon choix. Après avoir passé presque toute la saison passée sans jouer, l'ancien Monégasque voulait une équipe dans laquelle il aura du temps de jeu.

« Il faut avoir du respect pour ce que Lorient a fait. C'est un club important en France. Alors oui, beaucoup diront que, après les clubs où je suis passé, aller à Lorient, c'est revenir en arrière. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Le plus important est d'être sur le terrain, peu importe le maillot que tu as sur le dos, et de performer », a déclaré le joueur dans des propos relayés par Maxifoot.

« J'ai pensé que c'était le projet qui me correspondait le mieux, dans un club assez familial, loin de tous ces clubs à pression que j'ai connus. J'avais à coeur de trouver un projet qui pouvait me correspondre, et un coach que je connais », a expliqué Tiémoué Bakayoko.

A noter que le milieu de terrain a déjà travaillé avec Régis Le Bris, l'entraîneur actuel de Lorient, lorsqu'il jouait à Rennes, club où il a été formé.