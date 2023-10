Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - La maternité du CSI de Ngoyo mise en service

L'épouse du chef de l'Etat, présidente de la Fondation Congo Assistance (FCA), Antoinette Sassou N'Guesso, a inauguré le 20 octobre, à Pointe-Noire, la maternité du centre de santé intégré (CSI) de Ngoyo, dans le sixième arrondissement, en présence du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki.

La construction de la maternité du Centre de santé intégré « Joséphine-Safou-Pemba » à Ngoyo s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Fondation Congo Assistance et la société Terascom.

La maternité dispose d'un bloc d'accouchement équipé, d'un bloc opératoire, d'une salle de surveillance équipée de couveuses pour prématurés, d'une salle d'échographie, six chambres dotées de lits électriques et d'une pharmacie. Elle compte également deux bureaux pour médecins, et une ambulance équipée mise à la disposition de l'hôpital.

« La maternité que nous vous remettons aujourd'hui permettra aux femmes enceintes du district de Ngoyo de ne plus parcourir de longues distances pour donner la vie », a déclaré Ena Attié, représentant le directeur général de la société Terascom, lors de la présentation technique de l'ouvrage.

En outre, elle a encouragé le personnel de la maternité « à créer les conditions optimales pour son utilisation responsable », pour le bien de la commune de Ngoyo.

La réalisation de cet ouvrage, a-t-elle ajouté, trouve son fondement dans le souci d'accompagner les actions « très remarquables » de l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, en faveur des enfants. Dans la foulée, elle a sollicité l'apport de la première dame d'être la marraine de la société Terascom.

Pour sa part, le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, qui a réceptionné les clés de la maternité des mains de la présidente de la FCA, lui a rendu hommage pour sa disponibilité et ses actions en faveur de la population.

« Cette maternité vient répondre à l'appel pressant des habitants de ce district, et particulièrement des femmes, des mères et des enfants. En offrant cette maternité, la première dame du Congo vient une fois de plus de témoigner de sa magnanimité, son leadership pour l'apport incontestable dans la concrétisation du projet de société du président de la République, à savoir, offrir les soins de santé et de qualité à tous ».

Dans son mot de bienvenue, l'administrateur maire de Ngoyo, Genest Wilfrid Paka Banthoud, a salué la réalisation du projet « aux missions nobles d'une maternité tournée vers l'avenir et qui rassemble les équipes de médecins, soignants et professionnels de la santé en équipe multidisciplinaire, dédiée à la prise en charge optimale et efficiente de la femme enceinte, de la jeune mère et de l'enfant, dans le respect de sa préférence et de son accompagnement familial ».

En outre, il a remercié, au nom de la population, la présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette Sassou N'Guesso, pour la construction de cette maternité « aux normes internationales, équipée d'un bloc opératoire d'urgence à la pointe de la technologie et d'une ambulance », qui vient de changer les conditions d'accueil et de prise en charge de la femme enceinte.