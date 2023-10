Congo-Brazzaville: Foire aux plants - Plus de cent mille plants mis en vente

La ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, a ouvert le 20 octobre à Brazzaville la septième édition de la foire aux plants. L'objectif étant de fédérer la filière production des plants autour d'une plateforme commune de valorisation de la production locale. Au total, 179 857 plants divers sont exposés.

La septième édition de la Foire aux plants se déroulera dans quatre localités, notamment Brazzaville, Oyo, Pointe-Noire et Dolisie. L'événement sera célébré cette année sous le signe de la maturité de l'horticulteur congolais, d'un réseautage qui concrétise des pépiniéristes. Aussi, une diversité de plants sera mise en vente par les promoteurs des pépinières, à savoir des plants forestiers exotiques et locaux, les plants fruitiers marcottes et greffes tout comme des pieds francs ainsi que ceux des espèces ornementales, fourragères et médicinales.

« Les expositions ventes constituent la substance même de la foire aux plants. Elle concerne une large gamme des plants d'espèces forestières, fruitières, ornementales, médicinales, potagères, des produits forestiers non ligne tels que le miel, le gnetum africanum, le coco et les huiles essentielles d'eucalyptus citriodora et de la citronnelle, des produits agroalimentaires tels que le jus de corossol, le sirop d'ail et bien d'autres comme la propolis et la cire d'abeille », a détaillé Francois Mankessi, coordonnateur du programme national d'afforestation et de reboisement (Pronar).

Rendez-vous des mains vertes, la foire aux plants cette année est placée sous le thème « Le futur de la planète, c'est planter. La foire aux plants est là pour vous ! ». Prévu jusqu'au 30 novembre, cet évènement vise, entres autres, à promouvoir et faire connaître la diversité et qualité du travail fournit par les pépiniéristes et les circuits d'approvisionnement ; initier les jeunes aux métiers des filières du bois de plantation; de rapprocher les pépiniéristes des acheteurs, etc.

Selon François Mankessi, l'objectif de cet évènement qui se tiendra sur 42 jours est de rassembler dans un même endroit les horticulteurs pour faciliter l'accès aux plants de qualité aux Congolais. La particularité de cette édition, dit-il, est qu'elle accueille six exposants de plus par rapport à l'année dernière où l'on ne comptait que 14 pépiniéristes et des entreprises de transformation des produits agroalimentaires.

« En termes de nombre de plans attendus, les prévisions indiquent environ 179 850 plants, un chifre qui a évolué de 22,9596 par rapport à celui de l'année dernière. Pour ce qui est de la diversité spécifique, les prévisions indiquent la présence à cette édition de 605 espèces contre 129 à la dernière édition soit une régression de 51,1696. Les espèces fruitières représentent 49,219, les potagères 120,63%, médicinal 12,7096, forestière o. 3596, ornementales 4,7696, aromatiques 13,179 et les produits forestiers non ligneux 3,1796 », a fait savoir François Mankessi.

Pour Rosalie Matondo, ministre de l'Economie forestière, la tenue de cette foire aux plants n'est pas qu'un évènement commercial, mais aussi une occasion de renforcer notre engagement envers la nature. « Les plants que vous trouverez ici ne sont pas seulement des végétaux, ce sont des symboles de la vie, de la croissance et de l'espoir. Chacun de ces plans que vous découvrirez aujourd'hui représente une opportunité de contribuer à la préservation de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité de vie de la population et de la qualité de l'air que nous respirons, ainsi que la création d'un environnement plus sain pour les générations actuelles et futures et des revenus pour les promoteurs des pépinières et des plantations », a-t-elle déclaré.