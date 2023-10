Congo-Brazzaville: Confejes - Neuf jeunes congolais encouragés pour leur projet

Neuf jeunes congolais ont reçu l'appui au démarrage de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (Confejes) en vue de la création de leurs micro entreprises en 2023.

La cérémonie s'inscrivait dans le cadre de l'ouverture des ateliers de la commission consultative permanente sur la formation des cadres sur le volontariat pour le développement durable. Les lauréats ont été retenus par les membres du Comité de sélection pendant leur réunion tenue du 10 au 15 juillet en Egypte. Ils sont issus d'une présélection rigoureuse de leur pays et du Comité technique de sélection et d'orientation. Le montant global est estimé à 15.035452 FCFA. Les frais de suivi s'élevant à 900.000 FCFA.

« La diversité des produits présentés, leur caractère novateur et promoteur ont permis d'entrevoir leur faisabilité technique et leur rentabilité financière ainsi que leur pérennité », a expliqué Mme Louisette Renée Thoby Etame Ndendé, secrétaire générale de la Confejes. Elle a précisé que ces jeunes constituent désormais des modèles en étant des leaders pour d'autres jeunes. « Vous êtes appelés à mettre en pratique toutes les habiletés et les aptitudes indispensables à un bon entrepreneur », a-t-elle ajouté.

La secrétaire générale de la Confejes a, par ailleurs, rappelé que dix jeunes bénéficiaires de financement 2022 ont reçu l'appui sur leur demande de subvention pour la consolidation des projets « Confejes incitatif ».

La session annuelle de la commission consultative permanente sur la formation des cadres de la Confejes, ouverte le 20 octobre par le ministre congolais de la Jeunesse et des Sports, se tient à Brazzaville sur le thème « L'harmonisation des programmes de formation en sciences et techniques des activités physiques sportives et de loisir (STAPSJL) »

C'est une occasion pour les participants d'analyser le document sur l'évaluation, professionnalisation et harmonisation des programmes d'enseignement et de formation en Sciences et techniques d'animation dans les instituts de la jeunesse, des sports et de loisirs en vue de la validation. Les assises offrent aussi l'opportunité de dresser le bilan de la numérisation et de la documentation, d'échanger sur les modalités d'accès aux documents numérisés et de partager dans le domaine d'insertion professionnelle, de présenter l'état des lieux de la vie scientifique des instituts et STAPSJL.

La deuxième session sur le volontariat pour le développement durable quant à elle, se fixe pour objectif de former les intervenants capables de multiplier les actions de formation et d'animation sur le volontariat dans les différentes contrées du pays tant en zone urbaine que rurale. Elle se propose de promouvoir l'engagement des cadres et jeunes des Etats de la Confejes pour qu'ils forgent eux-mêmes leur propres destin en ayant à l'esprit les valeurs de la Francophonie. Puis amener les participants à entrevoir des stratégies permettant aux jeunes de relever le défi en matière d'éducation d'emploi, de développement durable et d'urbanisation.

« J'ai l'intime conviction que la tenue de ces deux sessions, véritables rendez-vous du donnez et du recevoir, renforcera assurément les capacités des cadres et des jeunes , dans leurs domaines respectifs», a souhaité Hugues Ngouélondélé président de la Confejes