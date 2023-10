Burkina Faso: Condamnation de deux journalistes qui enquêtaient sur des détournements

Au Burkina Faso, deux journalistes ont été condamnés suite à la publication d'un article dans lequel ils accusent l'actuel ministre de l'Économie et les directeurs généraux des impôts et des douanes d'avoir fait perdre de l'argent au pays au cours d'une transaction jugée non transparente impliquant la société minière IAMGOLD Essakane. Le directeur de publication et le journaliste, auteur de l'article, ont été reconnus coupables de « diffamation » et « complicité de diffamation ». Ils écopent chacun d'une amende de un million de francs CFA assortie de sursis.

Dans un article paru dans le journal d'investigation Le Reporter au mois de juin 2023, le journaliste accuse les directeurs généraux des douanes et des imports, et le ministre de l'Économie d'avoir fait perdre des dizaines de milliards de francs CFA à l'État. Le journal pointe du doigt des « irrégularités » dans une transaction entre les services de douane et la société minière IAMGOLD Essakane en 2022.

« Manquements »

Selon le journaliste, le code des douanes de la Cédéao et de l'UEMOA n'ont pas été respectés et ces « manquements » ont entraîné une grosse perte d'argent au détriment de l'État. « L'État a perdu près de 98 milliards de francs CFA » avait relevé Aimé Kobo Nabaloum à la barre. Les journalistes avaient assuré que l'argent n'avait pas été versé au moment où paraissait l'article en juillet 2023. Mais les avocats des plaignants ont présenté un document prouvant le contraire.

En appel ?

Boureima Ouedraogo, le directeur de publication du journal a déploré le silence des personnalités citées dans l'affaire durant la phase d'enquête. Reconnus coupable de « diffamation » et de « complicité », le directeur de publication et le journaliste sont condamnés à payer un million de francs CFA chacun avec sursis et à payer à chaque plaignant la somme de 500 000 francs CFA au titre des dommages et intérêts. Une source au sein du journal annonce leur intention de faire appel de ce verdict.

