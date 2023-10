Maroc: Souad Moussaoui Rahhali, la peinture pour sublimer la beauté du cheval

El Jadida — Au Salon du cheval d'El Jadida, rien n'est aussi captivant, en toute évidence, que la beauté des chevaux. Une beauté représentée dans toutes les formes de l'expression artistique. Et la peinture n'est pas en reste.

Au stand réservé à l'exposition des tableaux d'artistes peintres, Souad Moussaoui Rahhali explique son art à des visiteurs attirés par la magie des couleurs.

Ses oeuvres, inspirées de la nature, créent un visuel sublime, de quoi ravir les passionnés et amateurs de l'art.

Autodidacte, Mme Moussaoui Rahhali dit avoir succombé tôt au charme du cheval, devenant ainsi le thème récurrent et emblématique de ses tableaux. A travers les couleurs et les pinceaux, elle exalte sa beauté, sa noblesse, sa force et son endurance.

Médecin vétérinaire, donc fin connaisseuse de l'anatomie du cheval, elle soigne les détails de ses tableaux, comme elle soignerait réellement un cheval. Méticuleuse, l'artiste peintre explore le thème équestre de manière envoutante.

Ses toiles, riches en couleurs, abordent différents thèmes : fierté, magie du regard, rivalité, force... Le tout en dit long sur la noblesse de cet animal et les valeurs dont il est l'incarnation.

"Mon style, je le tiens de mon métier de médecin vétérinaire, à savoir l'observation, la précision, la passion pour les animaux et la nature", explique Mme Moussaoui Rahhali, qui est à sa troisième participation au Salon du cheval d'El Jadida. Et d'ajouter : "J'observe, expérimente, explore le mouvement, la lumière, la couleur et les valeurs", affirmant qu'elle tient sans cesse à se remettre en question, pour enrichir et approfondir ses potentialités et sa créativité.

Quinquagénaire, Souad Moussaoui Rahhali a à son actif des oeuvres sur différents supports (toile, bois et papier) et se sert de mediums tels l'huile, l'acrylique mais aussi l'aquarelle et le pastel.

Haut lieu de l'art dans toutes ses formes, le Salon du cheval d'El Jadida est à sa 14ème édition, qui se poursuit jusqu'au 22 octobre au Parc d'exposition Mohammed VI d'El Jadida.