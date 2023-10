Maroc: Salon du cheval d'El Jadida - Participation des Forces auxiliaires sous le signe de la préservation de l'environnement

El Jadida — La participation des Forces auxiliaires à la 14ème édition du Salon du cheval d'El Jadida met l'accent sur l'action de ses unités équestres visant la préservation de l'environnement.

"Les Forces auxiliaires participent cette année au Salon du cheval, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales, avec un stand ayant pour thème: "Enraciné dans l'histoire des Forces auxiliaires, le cheval facteur essentiel du développement durable", a affirmé le Capitaine El Harti Sami, des Forces auxiliaires.

"L'exposition des Forces auxiliaires au Salon du cheval met en lumière les efforts déployés par les Unités équestres visant à assurer la protection et la quiétude des citoyens, tout en veillant à la préservation de l'environnement à travers la protection des zones vertes et de la biodiversité", a indiqué M. El Harti, dans une déclaration à la MAP.

De plus, a-t-il ajouté, les unités équestres des Forces auxiliaires contribuent à la promotion des métiers de l'artisanat liés aux chevaux, en concluant des contrats avec des artisans et commerçants locaux dans le cadre de l'entretien et de l'équipement des chevaux.

Selon un document des Forces auxiliaires, eu égard à l'intérêt croissant porté à la protection de l'environnement, les patrouilles à cheval sont chargées de la sécurité publique, la surveillance des points sensibles et des sites touristiques et la prévention des feux de forêts, entre autres.

Le même document souligne que les escouades à cheval des Forces auxiliaires oeuvrent à la préservation de l'environnement par la protection des espaces verts et des sites naturels. Elles assurent aussi la protection des barrages qui constituent une réserve d'eau importante au niveau national.

En participant à la sécurisation des zones inaccessibles, la patrouille à cheval assure aussi le bien-être et la quiétude des citoyens et demeure aussi une solution économique et écologique qui s'inscrit dans le cadre du développement durable.

La 14ème édition du Salon du cheval (17-22 octobre) qui se tient au Parc d'exposition Mohammed VI d'El Jadida sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, est placée sous le thème: "Le cheval et le développement durable". Cette manifestation est devenue un rendez-vous incontournable pour la valorisation de la filière équine et la promotion du rôle du cheval sur les plans culturel et civilisationnel.