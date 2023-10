Maroc: Signature de convention de distribution de 30 semoirs aux coopératives de la région de Casablanca-Settat

Settat — Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a présidé, vendredi à la commune de Sidi M'hamed Ben Rahal (province de Settat), la cérémonie de signature de conventions de distribution de 30 semoirs de semis direct au profit des coopératives de la région Casablanca-Settat.

Ces accords, qui ont été conclus en marge du lancement de la saison agricole 2023-2024 dans la province de Settat, ont été paraphées par la direction régionale de l'agriculture, la direction régionale du conseil agricole, la direction provinciale de l'agriculture et les coopératives bénéficiaires.

À cette occasion, M. Sadiki a indiqué, dans une déclaration à la presse, que ces accords s'inscrivent dans le cadre de la poursuite du soutien apporté par le ministère aux agriculteurs, dans le cadre du programme national de semis direct des céréales sur une superficie de 200.000 ha, avec l'objectif d'atteindre 1 million d'ha à horizon 2030.

Il a fait savoir que le ministère prévoit l'acquisition et la distribution de 130 semoirs de semis direct au profit des coopératives agricoles et le renforcement de la sensibilisation et de l'accompagnement des agriculteurs pour adopter cette technique qui permet la réalisation de l'opération de semis sans aucun travail de préparation du sol, ajoutant que cela permet notamment, de préserver la fertilité et l'humidité des sols, d'améliorer le rendement céréalier et de réduire les émissions de carbone

%

De son côté, le Directeur régional de l'Agriculture de la région Casablanca-Settat, Hssain Rahaoui, a affirmé, que le ministère a pris plusieurs mesures pour soutenir les agriculteurs, en particulier au cours des dernières années qui ont connu une faible pluviométrie et une forte hausse des prix des intrants agricoles, notant que ce soutien contribuera à réduire les coûts de production, ce qui se traduira positivement sur les prix.

En marge du lancement de la campagne agricole, M. Sadiki a également visité le centre de SONACOS de Sidi El Aidi pour la constatation des stocks disponibles de semences céréalières sélectionnées mises à la disposition des agriculteurs.

Au niveau de la commune de Machraa Ben Abbou, le ministre a pris connaissance du programme de réhabilitation et d'aménagement des pistes rurales dans le cadre du Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales (PRDTS) de la Région Casablanca-Settat.

Il a, à cette occasion, donné le coup d'envoi des travaux de construction d'une piste rurale sur 15,7 km, reliant la route nationale RN9 à la route régionale RR314, pour un coût global de 16,8 millions de dirhams.

Conçue pour contribuer au désenclavement de 10 douars, avec une population de 13.000 personnes, cette piste permettra de faciliter l'accès aux services principaux et de faciliter le transport et l'accès des produits agricoles aux marchés.

Ces activités ont été marquée par la présence du gouverneur de la province de Settat, du président de la région Casablanca-Settat, du président de la Fédération des chambres d'agriculture, des présidents des chambres régionales de l'agriculture, du président du directoire du Crédit Agricole du Maroc, des présidents des fédérations interprofessionnelles des filières de production, du représentant du président de la Confédération Marocaine de l'Agriculture et du Développement Rural (COMADER), de responsables de la Mutuelle Agricole Marocaine d'Assurances (MAMDA) ainsi que de responsables centraux et régionaux du ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et des forêts.