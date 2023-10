Tunisie: Sousse | 5e édition du salon international du textile (intertex-Tunisia) - Le textile dans toutes ses couleurs

«Intertex Tunisie» attire, dans chaque édition, des milliers d'acheteurs de textile professionnels principalement des pays africains et aussi d'Europe, d'Asie et d'Amérique.

La 5e édition du Salon international du textile (Intertex-Tunisia) se tient du 19 au 21 octobre courant à la Foire internationale de Sousse. Elle voit la participation de 250 sociétés et entreprises de textile venant de 19 pays d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Parmi les participants à cette édition, on cite l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Algérie, la Libye, l'Egypte, le Pakistan, l'Inde, l'Indonésie, l'Albanie, la Chine... en plus d'une participation tunisienne de taille.

«Intertex Tunisia 2023» rassemble toutes les personnalités impliquées dans le domaine dynamique du textile du monde entier. Les sociétés exposent des machines de confection, de broderie, du matériel primaire de confection, des tissus...

Un hub pour tous les professionnels du secteur

Des milliers de représentants des secteurs de l'industrie textile sont réunis, marquant, ainsi, leur succès sur la scène internationale. Tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement se verront pour des opportunités d'exportation uniques et pour toutes nouvelles possibilités de réseau. «Intertex Tunisia» est un hub où tous les professionnels du secteur peuvent trouver des produits et services adaptés aux besoins des clients, inspirant tendances et innovations.

Couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur textile, «Intertex Tunisia» présente les dernières tendances et technologies tout en offrant des opportunités d'exportation uniques ainsi que de nouveaux réseaux et collaborations commerciales.

A signaler que des rencontres B to B seront organisées avec la participation de plus de 700 hommes d'affaires dans le domaine du textile, invités à cette occasion.