Tunisie: USBG - Sursaut impératif

Les Benguerdanais devront mettre les bouchées doubles pour surmonter la période difficile qu'ils traversent.

L'entraîneur Hakim Aoun, qui a pris le train en marche en remplacement de Chiheb Ellili, est réticent quant à la possibilité de redressement de l'équipe et de remontée rapide de la pente. Ses protégés ont peiné à Djerba lors du dernier match amical pour arracher une victoire sur le fil à l'ASD par un but à zéro : «La démission du président du club, Jlidi El Orf, est tombée au plus mauvais des moments, reconnaît l'entraîneur des "Jaune et Noir". Cette instabilité administrative soudaine ainsi que la mauvaise entame de la saison ont eu un mauvais impact sur l'ambiance générale aussi bien de l'équipe que du club. Cela augure de lendemains très difficiles». Ce n'est pas rassurant du tout, surtout que les Benguerdanais doivent rentrer indemnes du périlleux déplacement à Gafsa : «Pas question pour nous de trébucher sinon on pourrait dire au revoir au play-off», ajoute Hakim Aoun.

La victoire pour se relancer

«Il nous faudra donc réaliser un bon résultat pour rester dans la course et se donner un nouveau souffle et retrouver l'appétit de jouer les premiers rôles dans ce championnat». C'est dire combien ce match contre EGSG semble peser lourd dans les jambes et les esprits des joueurs et du staff. Il faudra donc un véritable miracle et un heureux concours de circonstances pour que Chaouki Ben Khédher et ses partenaires rentrent de Gafsa avec un succès probant qui les relancera dans la compétition.