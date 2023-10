Tunisie: USM - Un podium à défendre

Un groupe quasiment au complet et un Onze d'attaque attendu face au CSS.

L'Union Sportive Monastirienne croise cet après-midi le Club Sportif Sfaxien au stade Mustapha Ben Jannet du Ribat et espère reprendre un cycle victorieux après son faux pas de Radès face à l'Espérance Sportive de Tunis. Un rapide flash-back nous rappelle que le pré-bilan des Bleus est jusque-là, positif pour un Onze qui a battu les Cabistes dans leur fief du 15-octobre et est venu à bout de l'AS Marsa et de l'ES Métlaoui à Monastir, et tenu en échec l'US Tataouine au stade Nejib Khattab. Dauphin du leader "Sang et Or" qui la distance trois longueurs, l'USM s'attaque donc aujourd'hui au CSS qui la talonne à une seule unité. Podium en jeu donc cet après-midi entre deux gros bras du circuit, deux prétendants incontournables pour le play-off et les points du bonus à engranger. Ce faisant, avant la traditionnelle mise au vert, la dernière séance d'entraînement a été marquée par l'absence du portier international Béchir Ben Saïd qui devrait cependant prendre part au choc d'aujourd'hui. En l'état donc, le coach Mohamed Kouki va vraisemblablement reconduire le même Onze défait par l'EST. Chez les Bleus, ceux qui pourraient constituer des alternatives sont mobilisés et les incontournables répondent tous présents. Au technicien usémiste de trouver juste la bonne entente, la bonne combinaison, la bonne alchimie qui puisse venir à bout des Sfaxiens.

Attaquer sans se dégarnir

De prime abord donc, le Onze usémiste serait composé de Ben Saïd, Amine Nefzi, Hichem Baccar, Fabrice Zeguei, Mohamed Ali Ben Salem, Alaa Dridi, Babacar Sarr, Moses Orkuma, Driss Mhirsi, Chiheb Jebali et Boubaker Traoré. Dans le même temps, le joker offensif Zied Aloui, Bilel Ait Malek, Soltani, Jeffali, Dhia Jouini, Belghith, Mannai, Yassine Cheikh et Ahmed Slimane seraient des solutions en cours de jeu. Quoique le coach Kouki puisse très bien en lancer un ou deux d'entrée de jeu. Globalement, le plateau technique privilégiera l'attaque face au CSS mais une prudence relative ou mesurée n'est pas à écarter sachant que l'adversaire vise lui aussi la victoire pour damer le pion aux Bleus et rester dans le sillage du leader «Sang et Or».