Tunisie: «Innovative Startups & SME'S» | Rapport Startup Genome - La Tunisie est un exemple à suivre

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a organisé récemment à Tunis une session de présentation du «Rapport global de l'écosystème des start-up 2023» par «Innovative startups & SME'S». Ce projet est financé par la Banque Mondiale et Smart capital.

Le projet «Innovative Startups & SME's» est aligné sur le plan de développement quinquennal 2016-2018 du gouvernement tunisien ainsi que sur le programme économique et social 2018-2020, dont l'objectif est d'accélérer les réformes pour stimuler les investissements du secteur privé, encourager l'entrepreneuriat et promouvoir l'innovation, dans le but de faire de la Tunisie une économie dynamique et orientée vers le secteur privé.

Gagner des places

Dans ce contexte, Nejia Gharbi, directrice générale de la CDC, a déclaré : «Aujourd'hui, on a voulu présenter le programme start-up et PME innovantes et aussi le rapport Startup Genome. Ce rapport est, en effet, le baromètre des écosystèmes dans le monde. Il a démarré depuis 11 ans. La Tunisie a progressé, en 2023, de 3 places par rapport au Gser 2022. Si l'on considère sa croissance à plus long terme à partir du classement Gser 2020-2023, l'écosystème a gagné un nombre impressionnant de 10 places en trois ans. Notre but est de gagner une intention particulière des investisseurs».

%

Elle a, également, ajouté : «Pour les jeunes d'aujourd'hui, on a un potentiel très important. Nous avons des talents très valorisés à l'échelle mondiale. J'encourage nos jeunes d'aller absolument vers l'avant et affronter les obstacles malgré les conditions économiques du pays. Nous sommes là pour offrir tous les mécanismes du financement et surtout aller vers des marchés beaucoup plus importants».

De son côté, Jihane El Atifi, Maroco-Canadienne, consultante et entrepreneur chez «Startup Genome», a mentionné que son entreprise est un leader mondial dans le conseil et dans la recherche en politique d'innovation. «Notre mission est d'utiliser la puissance des données, des indicateurs et autres référents pour définir et identifier des politiques d'innovation performantes. Et aussi d'identifier celles qui ont moins bien fonctionné. Le but étant d'aider nos gouvernements à nous aider, d'aider les entrepreneurs et nos communautés à se développer de manière pérenne et soutenue. Comme on dit en anglais : slow and steady wins the race. Je dirais que l'innovation génère l'innovation. Et nous sommes là pour aider à accélérer la croissance des écosystèmes de ces start-up afin que chaque ville et chaque pays puissent jouir des bénéfices de cette «nouvelle économie», de stimuler la création d'emplois dans le monde entier, de diversifier les voix autour de la table et les preneurs de décision.

C'est un travail qui date depuis plus de onze ans. Notre second objectif était de présenter l'évolution de l'écosystème tunisien depuis 2016, et de fournir des recommandations quant aux prochaines étapes à suivre pour en faire un acteur mondial. Notre équipe d'experts, d'économistes et de data scientists a effectué une synthèse de l'écosystème et les résultats sont probants : la Tunisie est définitivement un exemple à suivre, en Afrique et dans la région Mena. Nous travaillons de concert avec la CDC dans le cadre de leur partenariat avec la World Bank et nous voulons continuer à travailler de concert avec l'écosystème tunisien à long terme dans une optique d'accompagnement stratégique. La «Startup Genome» préconise une approche où l'on travaille de concert avec nos collaborateurs, il est ainsi important pour nous de nous rendre chez eux et de vivre le contexte local. Pour conclure, je salue le travail de longue haleine de l'écosystème tunisien, son partenariat avec la World Bank, sa capacité à faire valoir l'intelligence collective tunisienne (civile, privée et publique), sa capacité d'exécution et par-dessus tout sa vision révolutionnaire. Pour la jeunesse tunisienne et panafricaine: only sky is the limit, onward and upwards», a conclu Jihane El Atifi.