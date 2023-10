Afrique Australe: Mondial de Rugby 2023 - L'Afrique du Sud domine l'Angleterre et retrouve la Nouvelle-Zélande en finale

L'affiche de la finale de la Coupe du monde est 2023 est connue. L'Afrique du Sud, tombeuse in extremis de l'Angleterre (15-16), samedi 21 octobre, remettra son titre mondial en jeu le week-end prochain. Les « Springboks », sauvés par Handré Pollard, devant les 78 000 spectateurs présents au Stade de France retrouveront les « All Blacks », qualifiés après leur succès contre l'Argentine (44-6).

Ce sera donc une affiche Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande en finale de cette Coupe du monde 2023. Au lendemain de la démonstration des All Blacks face à l'Argentine (44-6), les Springboks ont connu bien plus de difficultés pour décrocher le second ticket pour la finale. Et c'est un euphémisme de le dire. Sous une pluie intense, Cheslin Kolbe et ses coéquipiers ont balbutié leur rugby face à un XV de la Rose pas franchement emballant non plus, mais qui a eu le mérite d'être clinique. Mais comme face à la France en quarts de finale, les Springboks ont mieux terminé pour arracher la victoire d'un petit point (16-15). Ils peuvent notamment remercier leur ouvreur Handré Pollard, auteur de la pénalité de la victoire (78e).