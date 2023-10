Cote d'Ivoire: Après Gradel, Kessié peut compter sur le soutien du CNSE

Défendu par Max-Alain Gradel après avoir été sifflé lors du match amical Côte d'Ivoire - Afrique du Sud, Franck Kessié peut aussi compter sur le soutien du Comité National de Soutien aux Eléphants (CNSE).

Dans un communiqué rendu public, le CNSE dit regretter cet incident du stade Félix Houphouët Boigny.

« Le Comité National de Soutien aux Eléphants (CNSE) a constaté avec regret l'attitude de certains supporters qui ont cru bon de huer et siffler le capitaine des Eléphants, Franck Yannick Kessié, lors du match amical Côte d'Ivoire-Afrique du Sud du mardi 17 octobre 2023, au stade Félix Houphouët Boigny », peut-on lire dans le communiqué de presse.

« Le CNSE tient à rappeler que, dans le cadre de la mobilisation générale autour des Eléphants pour la Can 2023, tous les Ivoiriens, dans un contrat moral et un élan patriotique, se doivent d'observer une solidarité sans nulle pareille et une discipline citoyenne avec et autour de chacun des membres de l'équipe nationale. Et ce, quelles qu'en soient les circonstances », rappelle l'institution qui « invite l'ensemble des supporters des Éléphants qui s'apprêtent à bonder les stades mis à la disposition pour les compétitions, à cultiver la tolérance et le respect » avec pour objectif unique de pousser les Eéléphants à donner le meilleur d'eux-mêmes, et au demeurant, à la victoire.