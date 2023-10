Algérie: Constantine - Signature de plus de 70 conventions de partenariat et d'investissement à la clôture du salon Bâti-Est-Expo

CONSTANTINE — Plus de 70 conventions de partenariat commercial et d'investissement économique ont été signées samedi à la clôture du salon international Bâti-Est-Expo, dans sa 6eme édition, organisée au complexe culturel Ahmed-Bey (Zénith) de Constantine, a déclaré, samedi à l'APS son commissaire, Ahmed Henich.

Ce nombre de conventions de partenariat commercial et d'investissement économique, a été signé entre des investisseurs exposants de différentes wilayas d'Algérie et ceux étrangers et avec des visiteurs professionnels dans divers domaines à l'instar des secteurs de construction, travaux publics, bâtiments, industrie et agroalimentaire, a indiqué le même responsable.

Cette démarche aura pour objectif de développer et de promouvoir l'économie, a affirmé le même responsable, lors de cette manifestation qui a regroupé depuis mercredi dernier, 120 sociétés et entreprises algériennes et étrangères dont 30 représentants la Turquie, la Chine, l'Italie, la France et la Tunisie.

Depuis son organisation à Constantine, il y a six (6) ans, cette manifestation économique professionnelle, a permis de donner une visibilité auprès des opérateurs économiques algériens et étrangers où plus de 50 projets ont été réalisés et entrés en production dans plusieurs wilayas de l'Est du pays comme Bordj Bou Arreridj et d'El Tarf, a fait savoir M. Henich.

Pour rappel, ce salon international est organisé par l'entreprise "Sunflower Communication", en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie (CCI-Rhumel)et l'Association nationale des exportateurs algériens (ANEXAL).

Il est à signaler que plus de 25.000 visiteurs professionnels dont des représentants économiques des ambassades de certains pays africains à Alger, ont marqué leur présence depuis l'ouverture du salon le 18 octobre dernier.