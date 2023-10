Egypte: Sommet de la paix du Caire - Large participation internationale soutenant les droits légitimes du peuple Palestinien,

Le Caire, le — Les travaux du sommet "Le Caire pour la paix" lancés samedi la participation du président palestinien, Mahmoud Abbas, en Égypte, ont permis de discuter les derniers développements politiques palestiniens, à la lumière de la poursuite de l'agression israélienne continue dans la bande de Gaza, depuis 15 jours consécutifs.

Le sommet a réuni les dirigeants de nombreux pays arabes, de nombreux acteurs régionaux et internationaux, ainsi que de nombreuses personnalités du monde entier, dont le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.

" Nous nous réunissons aujourd'hui au Caire, a déclaré le président Abd Al-Fatah Al-Sisi en ouvrant le sommet, 'dans des moments difficiles, où notre humanité est mise à l'épreuve, avant nos intérêts, où la profondeur de notre foi est mise à l'épreuve, la valeur de l'homme, son droit à la vie, et les principes que nous prétendons défendre sont remis en question et mis à l'épreuve' rapporte l'agence de presse WAFA.

'Je vous le dis franchement, les peuples du monde entier, et pas seulement ceux de la région, regardent avec un oeil ouvert notre position à ce moment précis de l'histoire, en ce qui concerne l'escalade militaire actuelle, depuis le 7 octobre, en Israël et en Terre palestinienne', a-t-il ajouté.

En outre, il a souligné que l'Égypte dénonce le ciblage, le meurtre et le terrorisme contre les civils palestiniens innocents, et au même temps, exprime son extrême étonnement devant le fait que le monde assiste à une crise humanitaire catastrophique affectant deux millions et demi de Palestiniens dans la bande de Gaza, soumis à des punitions collectives, au siège et à la famine, et à de violentes pressions pour des déplacements forcés. Le droit international et le droit international humanitaire ont été établis pour criminaliser ces pratiques et empêcher qu'elles ne se reproduisent, ce qui nous amène à réaffirmer notre appel à assurer une protection internationale au peuple palestinien et aux civils innocents'.

De plus, Al-Sisi se demande : 'Où sont les valeurs de la civilisation humaine? que nous avons construit pendant des millénaires et des siècles ? Où est l'égalité entre les âmes humaines ? Sans distinction ni discrimination, ils sont tous les mêmes. Ou une politique de deux poids, deux mesures ?'.

Il a expliqué : 'l'Égypte, depuis le premier moment, s'est engagée dans des efforts acharnés, nuit et jour, pour coordonner et envoyer de l'aide humanitaire aux personnes bloquées à Gaza. Elle n'a pas fermé le passage de Rafah à un moment donné, mais les bombardements israéliens répétés de son côté palestinien. En l'absence de son travail, dans ces conditions difficiles sur le terrain, j'ai convenu avec le président américain d'exploiter durablement le passage, en coordination avec les Nations Unies, l'UNRWA et le Croissant-Rouge palestinien, et de distribuer l'aide, sous la supervision des Nations Unies, à la population de la bande de Gaza'.

Afrique du Sud: La seule voie vers la paix est de répondre aux aspirations légitimes du peuple palestinien

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a exprimé son rejet du martyre de civils, du blocus imposé à Gaza, de la décision de déplacement forcé, des bombardements et des destructions d'infrastructures, et des vagues de violence qui violent les lois internationales.

Ramaphosa a appelé toute l'humanité à cesser immédiatement de telles actions, à lever le blocus de Gaza, à fournir et à ouvrir des couloirs d'aide humanitaire, tels que de la nourriture et des médicaments, en plus d'appeler les Nations Unies à entamer des négociations pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

Il a souligné que la communauté internationale avait le devoir et la responsabilité de soutenir le processus de paix, de créer des conditions favorables et de favoriser le dialogue ; "Nous confions aussi au gouvernement israélien la responsabilité d'atténuer le conflit de longue date et de parvenir à la paix', a-t-il ajouté.

Bahreïn réaffirme sa position de soutien aux droits légitimes du peuple palestinien

Le Roi du Royaume de Bahreïn, Hamad bin Isa Al-Khalifa, a "réaffirmé la position ferme de son pays, qui soutient les droits légitimes du peuple palestinien, à l'établissement de son État souverain indépendant sur les frontières de1967 et sa capitale à Jérusalem-Est, conformément à la solution à deux États et aux résolutions des Nations Unies".

Al-Khalifa a déclaré : 'nous sommes fermement convaincus qu'une solution à deux États est une véritable garantie de coexistence en sécurité et en paix, car il n'y aura pas de stabilité au Moyen-Orient sans garantir les droits légitimes du peuple palestinien frère à une paix juste, globale et durable dans la région'.

De plus, il a ajouté que le royaume avait fait son choix stratégique de la paix, afin d'atteindre plus de sécurité et de stabilité à la lumière de son approche pacifique, et de son adhésion aux principes du dialogue et de l'approche pacifique comme seul moyen de résoudre les conflits et de fournir des opportunités de sécurité, de croissance et de prospérité pour tous les peuples de la région.

Le Chypre insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat, de protéger les civils et de s'engager dans une solution à deux États.

Le président chypriote Nikos Christodolides a appelé à mettre fin au conflit, à faciliter le transit de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza et à trouver des solutions aux défis pressants.

Il a souligné la nécessité d'une cessation immédiate de l'escalade, de la protection des civils et de la garantie de l'acheminement de l'aide à Gaza, soulignant la nécessité de s'engager dans une solution à deux États, conformément aux normes, et qu'il n'y a pas d'autre choix que de créer les conditions propices à la paix et à la résolution du conflit, car la crise humanitaire va s'aggraver, en préservant la vie des civils, en particulier en l'absence de solutions politiques.

De plus, il a ajouté que le conflit actuel représente une menace pour la sécurité internationale et mondiale, en particulier pour les pays de la région.

Il a salué les efforts déployés par l'Égypte, qui est un berceau de la sécurité et de la paix dans la région, soulignant que les pays voisins souffriraient des effets de ce conflit.

Le Conseil de l'Europe: l'aide humanitaire doit atteindre les Palestiniens et des efforts doivent être faits pour une solution durable à deux États

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré qu'il faut garantir aux groupes marginalisés et vulnérables de Palestine leur droit à l'accès à l'aide humanitaire, comme l'eau, le carburant, les médicaments et la nourriture, soulignant la volonté de l'UE de soutenir ces efforts.

Michel a souligné la nécessité de tous les efforts pour qu'il y ait une solution durable à deux États, et c'est l'initiative représentée par la plupart des pays, et ces pays doivent soutenir l'Autorité palestinienne qui représente les aspirations et les demandes légitimes du peuple palestinien.

Il a suivi : 'Nous sommes dans un contexte où les Palestiniens souffrent de nombreuses difficultés, de graves souffrances et de tensions, et notre responsabilité en tant que communauté internationale est de joindre les efforts, d'essayer d'établir la paix et la stabilité dans la région et de respecter le droit international'.

Guterres: Les souffrances du peuple palestinien doivent cesser parce que leur cause est juste et légitime.

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à un cessez-le-feu immédiat et à une aide humanitaire sans interruption à Gaza.

Il a déclaré: " Hier, je suis allé à la frontière de Rafah, et j'ai vu une contradiction: il y a une crise humanitaire, des gens sans abri, sans nourriture, sans médicaments, des mères et des enfants qui souffrent, et de l'autre côté, des camions chargés de nourriture, de médicaments et de fournitures, qui ne peuvent pas arriver à Gaza. "

Il a ajouté que la souffrance du peuple palestinien doit cesser, parce que leur cause est juste et légitime, et que le conflit qui dure depuis 65 ans ne doit pas être mis de côté, et que le droit international et les conventions de Genève doivent être appliqués et respectés.

En outre, il a souligné la nécessité de protéger les civils, et de ne pas cibler les hôpitaux, les écoles, les sièges des Nations Unies et les refuges.

Il a également salué les efforts et le rôle de l'Égypte, soulignant que le peuple de Gaza avait besoin d'intensifier les efforts et l'aide humanitaire, et que l'ONU travaillait avec toutes les parties concernées pour résoudre ce problème.

Le Prince du Koweït: Nous réitérons notre attachement à la nécessité d'une paix juste pour les Palestiniens

Le prince héritier du Koweït, Mishaal Al-Ahmad Al-Sabah, a déclaré: " Notre pays suit de près et avec douleur les actions des autorités d'occupation israéliennes contre les frères palestiniens de la bande de Gaza, leur punition collective, et le ciblage de civils innocents par des frappes aériennes, qui ont fait des milliers de victimes innocentes, des enfants, des femmes et des hommes. "

Il a ajouté que la poursuite des attaques contre les services de base, les coupures d'électricité, d'eau et de carburant et les appels à l'expulsion forcée des habitants de la bande étaient en contradiction avec les résolutions du droit international.

De plus, il a souligné que cette tragédie humanitaire est le résultat de l'incapacité de la communauté internationale à trouver une solution juste, globale et définitive à la question, et à traiter les violations israéliennes avec un double standard.

Il a réitéré la condamnation de son pays pour les crimes et les agressions commises par les autorités d'occupation israéliennes, condamnant le meurtre de civils, leur capture et leur arrestation.

Premier ministre grec: il faut arrêter la mer de sang et ouvrir des voies humanitaires pour l'aide

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a souligné que l'infrastructure de la bande de Gaza avait été détruite et que les punitions collectives étaient interdites par le droit de la guerre, que tout devait se faire selon les lois internationales et que 'nous devions être honnêtes dans notre jugement'.

Il a souligné que le peuple palestinien ne mérite pas cela et que l'escalade régionale doit cesser, notant que l'Égypte et la Jordanie ont un lourd fardeau, mettent tout en oeuvre et rejettent catégoriquement le déplacement forcé du peuple palestinien.

D'ailleurs, il a ajouté: "Nous devons arrêter la mer de sang, nous devons arrêter les conséquences négatives de la guerre, nous devons réduire la souffrance et nous devons ouvrir des voies pour l'acheminement de l'aide humanitaire".

Le Conseil présidentiel de la Libye appelle à l'ouverture immédiate de négociations pour un règlement global et la mise en place d'une solution à deux États.

'L'occupation cible tous ceux qui vivent dans la bande de Gaza, même s'ils se réfugient dans les hôpitaux, les églises et les mosquées, a déclaré le président de la présidence libyenne en exil, Mohamed Younes.

Il a appelé à l'arrêt immédiat des opérations militaires à Gaza, à l'interdiction à l'État d'occupation de poursuivre ses plans d'invasion de la bande, à l'expulsion forcée de sa population vers la péninsule du Sinaï ou ailleurs, et à l'arrêt des incursions répétées et systématiques à la mosquée Al-Aqsa, dans le reste des territoires musulmans et chrétiens de Jérusalem-Est et dans le reste des territoires palestiniens occupés.

En outre, il a appelé à un début immédiat, sous une tutelle internationale équilibrée, de la participation arabe aux négociations de règlement global et de la situation finale sur la base de la solution à deux États, conformément à l'initiative arabe pour la paix et aux résolutions de la légitimité internationale qui ont été acceptées par le représentant légitime du peuple palestinien, comme base de négociation et de règlement.

Le Premier ministre espagnol souligne la nécessité d'intensifier les efforts pour mettre fin au conflit et soutenir la solution à deux États.

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a souligné la nécessité de protéger les civils et de garantir l'aide à Gaza.

Sanchez a salué l'appel du Secrétaire général des Nations Unies pour un cessez-le-feu immédiat, soulignant la nécessité d'intensifier les efforts pour mettre fin au conflit, à l'escalade et à offrir au peuple palestinien un état de paix, en mettant en oeuvre la solution à deux États, qui ne peut plus être retardée.

Le Premier ministre espagnol a appelé à agir pour la paix, à soutenir la solution à deux États, à protéger les civils et à fournir une aide aux Palestiniens.

Abu Al-Gheith : Un cessez-le-feu immédiat et l'ouverture d'un passage sûr sont une priorité absolue.

Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Abu Al-Gheit, a affirmé que "la priorité absolue est maintenant d'obtenir un cessez-le-feu immédiat, de mettre fin aux bombardements brutaux israéliens contre les civils de la bande de Gaza, et de la nécessité d'ouvrir un couloir sûr de toute urgence pour apporter de l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza dans son ensemble, tout en assurant la continuité de l'approvisionnement en nourriture, médicaments, eau et énergie des habitants de la bande".

Il a souligné que la poursuite de la situation actuelle s'inscrit dans le cadre d'une violation flagrante et grave du droit international humanitaire par Israël, la puissance occupante.

Il a affirmé que la ligue arabe rejete toutes les formes de ciblage et de violence contre les civils sans discrimination, sachant qu'il n'y a pas de civils de grade supérieur et d'autres de grade inférieur, tous les civils sont égaux, et l'âme humaine a sa sainteté.

La Première ministre italienne insiste sur la nécessité d'agir pour mettre fin à l'escalade et ouvrir des perspectives de solution politique.

La Première ministre italienne, Giorgiana Meloni, a souligné la nécessité d'agir pour mettre fin à l'escalade et de lancer une initiative politique visant à résoudre le conflit et le conflit de manière durable, dans le respect de la solution à deux États, une solution réaliste qui peut être mise en oeuvre dans un proche avenir, et par laquelle le peuple palestinien a la souveraineté sur son territoire.

Elle a également dit que les civils, les femmes et les enfants, devaient être neutralisés et protégés, et qu'il fallait ouvrir la voie à une solution politique dans la région.

INTER/WAFA/AIS