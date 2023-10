Ile Maurice: Reconnaissance à Sunkist Kundomal pour service rendu au ministère des Affaires étrangères du Japon

Ce Mauricien qui connaît le Japon depuis 1967, alors tout juste âgé de 18 ans, a été d'une aide considérable pour ce qui est de l'installation d'une présence diplomatique dans une position géographique qu'il peut utiliser comme tremplin pour tirer les meilleurs avantages de ses relations avec les pays du Bassin de l'océan Indien et ceux du continent africain.

«Ce qu'il y a d'exceptionnel avec le peuple japonais, c'est leur sens de reconnaissance. Si vous avez fait quelque chose pour eux, ils ne l'oublieront jamais.» En s'exprimant ainsi, Sunkist Kundomal sait de quoi il parle car le Japon, par le biais de son ministère des Affaires étrangères, vient de lui remettre une décoration pour service rendu. La cérémonie de remise de cet insigne de reconnaissance s'est déroulée le mardi 10 octobre à Floréal, à la résidence de l'ambassadeur du Japon à Maurice, Shuichiro Kawaguchi.

C'est n'est pas un hasard si le ministère des Affaires étrangères du Japon manifeste sa reconnaissance envers Sunkist Kundomal. En effet, ce pays, qui jusqu'ici était représenté à Madagascar, doit beaucoup à Sunkist Kundomal s'il a pu établir une présence diplomatique permanente à Maurice. Notre compatriote a été celui qui a tout fait pour que ce projet se matérialise. «Il nous a fallu pas moins de deux mois pour tout mettre en place depuis les procédures auprès de la National Transport Authority pour l'obtention des permis de conduire, le ministère du Travail pour les permis de travail à l'ambassade jusqu'au choix d'une résidence pour l'ambassade à Floréal. Avant que la résidence de Floréal ne soit prête, l'ambassade avait temporairement élu domicile à l'hôtel le Suffren entre novembre 2016 et avril 2017 et ensuite au 12e étage de l'immeuble One Cathedral Square à Port-Louis.»

Ce sont autant de situations qui justifieraient l'attribution du qualificatif «homme-pont» entre Maurice et le Japon à Sunkist Kundomal. Si dans les années 60, de nombreux jeunes Mauriciens désireux d'explorer les possibles débouchées professionnelles se tournaient vers l'Europe, Sunkist Kundomal fixera son choix sur le Japon. Un élément déterminant a joué en faveur du Japon. Depuis pas mal de temps, un oncle du côté de son père y gère une société engagée dans l'import-export.

Dans un premier temps, il va prendre de l'emploi dans l'entreprise dirigée par son oncle. Puis l'envie d'affronter les réalités des pays de l'Ouest va prendre le dessus. C'est ainsi qu'il mettra le cap vers les États-Unis en vue de décrocher un Bachelor in Arts en anglais, français et espagnol. Puis, il prendra la direction de son pays natal en raison des obligations familiales L'attrait du pays du Soleil levant se révèle plus déterminant et prendra le dessus. Il quitte le pays en 1989. Fort de son diplôme de Bachelor of Arts en poche, il opte pour l'enseignement de la langue anglaise aux étudiants projetant de poursuivre leurs études universitaires aux États-Unis. En novembre 2008, Sunkist Kundomal revient définitivement à Maurice en raison de l'état de santé de sa mère

Sa connaissance et sa maîtrise de la langue japonaise feront de lui un intermédiaire incontournable pour les maîtres d'arts martiaux et les Mauriciens lors de l'animation des séances d'entraînement ou pour les opérateurs du secteur touristique. C'est en grande partie grâce à lui que des touristes japonais ont développé un grand intérêt pour des séjours dans le pays. Bref, toutes les situations où la présence d'un traducteur de la langue japonaise s'avère nécessaire.

Les circonstances de l'intérêt que le Japon porte pour Maurice feront de Sunkist Kundomal un élément incontournable dans la quête du pays du Soleil levant de se servir de Maurice comme point de départ pour son rayonnement dans la région du bassin de l'océan Indien et du continent africain. Comme le Japon a un sens élevé de la reconnaissance à l'égard de tous ceux qui ont développé un intérêt particulier pour ses ressortissants, le nom de Sunkist Kundomal est intimement lié à la présence diplomatique du Japon dans le pays. Cette reconnaissance, l'ambassade du Japon l'a formellement mise en évidence en 2022 en lui décernant un prix.