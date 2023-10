Maroc: La Rabita Mohammadia des Oulémas fortement engagée dans le chantier des valeurs nationales fédératrices lancé par SM le Roi (M. Abbadi)

Rabat — Le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, a souligné, samedi à Rabat, l'engagement fort de la Rabita dans le chantier des valeurs nationales fédératrices lancé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L'assiste, à travers les discours royaux, notamment celui prononcé à l'ouverture de la session d'automne du Parlement.

La Rabita est mobilisée dans ce chantier, à travers ses 30 centres et unités de recherche scientifique, a affirmé M. Abbadi dans une allocution à l'ouverture du 31ème conseil académique de la Rabita organisé par visioconférence, estimant qu'il est temps pour les composantes de la Rabita d'oeuvrer de concert, chacune dans son domaine d'expertise.

Il a, dans ce cadre, relevé que SM le Roi a rappelé que les valeurs religieuses et nationales constituent les composantes fondamentales de ces valeurs fédératrices qui ont contribué à la cohésion du peuple marocain, ajoutant que le chantier s'inspirent du Coran, de la Sunna et des Hadiths du Prophète.

M. Abbadi a, par ailleurs, noté que l'intérêt porté par le Souverain aux valeurs religieuses place les institutions religieuses au Maroc devant une grande responsabilité historique et les exhorte à s'engager de manière concrète dans ces chantiers.

La Rabita Mohammadia des Oulémas publiera prochainement un ouvrage sur les valeurs en plus d'une encyclopédie dont d'importantes parties traiteront des valeurs et auront comme titres respectifs "Le récit authentique de la religion: fondements et décrets" et "L'Encyclopédie des constantes et des choix religieux du Royaume du Maroc: doctrine, jurisprudence et conduite", a-t-il annoncé, soulignant qu'on ne peut prétendre à la stabilité de ces valeurs sans une appropriation par les individus. Les mécanismes de cette appropriation font appel à une conscience qui met à contribution la raison, l'émotion et l'appartenance sociale.

M. Abbadi a, par ailleurs, mis l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts pour aider les différentes franges de la société à s'imprégner ces valeurs en tenant compte de l'âge, du niveau intellectuel et de la maturité psychologique des individus.

Les travaux de ce Conseil académique se poursuivront avec une série de présentations ayant trait aux "étapes de réalisation des encyclopédies scientifiques" et du programme "Iqtidar" ainsi que sur les nouvelles publications de la Rabita.

L'ordre du jour du Conseil porte sur l'examen des activités de la Rabita et son programme d'action au service des constantes du Royaume, doctrine, rite et conduite. Ce programme vise la promotion et l'approfondissement des compétences dans divers domaines scientifiques, notamment grâce aux centres et unités de recherches relevant de l'institution, conformément aux missions d'immunisation intellectuelle et scientifique qu'impose la mondialisation et dans le cadre de la contribution à la réalisation du Nouveau modèle de développement, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.