Congo-Brazzaville: Art pictural - Cesar Mabelet et Elson Manisa Kiadi exposent leurs toiles à la galerie du Bassin du Congo

L'exposition vente des tableaux de peinture des artistes Cesar Mabelet et Elson Manisa Kiadi, que présente le musée galerie du Bassin du Congo, a eu lieu, le 20 octobre, sous les auspices de Jonathan Mobassi, responsable dudit musée, en présence du directeur des rédactions des Dépêches de Brazzaville, Emile Gankama, et de la responsable de la librairie Les Manguiers, Emilie Eyala.

Le musée galerie du Bassin du Congo a la vocation, entre autres, d'accompagner les jeunes artistes et pérenniser l'oeuvre des anciens. C'est dans ce contexte qu'il a organisé cette exposition vente qui s'inscrit dans le cadre de la tenue à Brazzaville du sommet des trois bassins forestiers et tropicaux et se tient en prélude à celui-ci. C'est d'ailleurs ce qu'a précisé Jonathan Mobassi dans son mot introductif. Cette exposition est aussi une manière de valoriser la culture congolaise qui ne cesse de prendre de l'ampleur tant à l'échelle nationale qu'internationale.

Le vernissage s'est ouvert par la démonstration picturale en live de l'artiste peintre Elson Manisa Kiadi qui, en quelques minutes, a peint séance tenante un tableau portant sur le kiébé-kiébé. Après cette prestation artistique, Elson Manisa Kiadi a expliqué aux amoureux des oeuvres d'arts présents au vernissage que ces tableaux expriment la culture ancestrale, notamment la tradition. « Je suis en train d'expliquer ce que faisaient nos ancêtres. Car à leur époque, pour résoudre un problème physique, ils faisaient recours à des réalités spirituelles. Comme un artiste c'est celui qui vit entre deux mondes, cette démonstration illustre la tradition. Je viens de peindre un kiébé-kiébé. C'est une apparition mystique, raison pour laquelle vous voyez les mains qui sont à côté. Ce sont des "mikisi" que l'on traduit en français par "les fétiches". Ce sont ces fétiches qu'utilisaient nos ancêtres, "les Nganga Kisi" qui sont des féticheurs de l'époque », a-t-il expliqué. Tout comme Elson Manisa Kiadi, César Mabelet a expliqué aussi le sens de ces tableaux qui portent sur les faits sociaux.

%

Notons qu'au total vingt tableaux peints en huile sur toile sont exposés dont onze de l'artiste Elson Manisa Kiadi et neuf de César Mabelet. Il s'agit, entre autres, de "Voix intérieure", "Dédoublement", "Sensation", "Irisée", "Quatre femmes battantes", "Initiation", "Dans les oubliettes", "Rêveuse", "Apparition mystique", "Nganga Nkisi Héros dans l'ombre", pour Elson Manisa Kiadi. "Le destin", "Un souffle tiède au doux parfum", "Sous le soleil", "Le bien-être émotionnel", "Défis et espoir pour la jeunesse autochtone", "Plusieurs kilomètres pour un bidon d'eau", "Rêverie et projet", "La pensive" et "A l'abri du mal" sont des oeuvres de César Mabelet.