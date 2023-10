Congo-Kinshasa: Nominations dans les FARDC - Eddy Kapend réintègre l'armée nationale

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc) viennent de connaître quelques changements au niveau de leur hiérarchie à la suite d'une série d'ordonnances lues dans la nuit de jeudi à vendredi 20 octobre sur la Télévision nationale congolaise (RTNC).

Quelques officiers supérieurs ont été promus et élevés en grade à des hautes fonctions au sein de l'armée. De toutes ces nominations, celle d'Eddy Kapend fait beaucoup jaser au sein de l'opinion en raison du statut de l'homme et surtout des déboires qu'il a connus dans son parcours d'officier. Radié de l'armée et condamné à mort en 2003 avec le grade de colonel, l'ex-garde de camp de Laurent Désiré Kabila qui, jusque-là vivait en retrait de la vie militaire, a donc réintégré l'armée au moment où l'on attendait le moins. Contre toute attente, il a été promu, à titre exceptionnel, au grade de général d'armée des Fardc et commandant de la vingt-deuxième région militaire (Haut-Katanga).

Cette nomination signe le retour de cet ancien officier qui a été arrêté, jugé et condamné pour l'assassinat de feu président Laurent-Désiré Kabila. En 2021, il faisait partie des détenus qui ont bénéficié de la grâce présidentielle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Il est sorti de la prison centrale de Makala, le 8 janvier 2021. Avant sa nomination, Eddy Kapend (né au Katanga en 1960), occupait le grade de colonel de l'armée congolaise. Sur le terrain, il prend la relève du général Smith Kihanga Mutara, qui a été rappelé à Kinshasa. Dans le lot des nominations, il faudrait également épinglé le cas de l'actuel chef d'état-major général, Christian Tshiwewe, promu au grade de général d'armée des Fardc. Il est le quatrième à être gratifié de ce grade le plus élevé au sein de l'armée congolaise après l'ancien chef d'état-major général Célestin Mbala, John Numbi et Gabriel Amisi Tango Four.