Congo-Brazzaville: Diplomatie - Six nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance

La journée du 19 octobre a été hyper chargée pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a eu à recevoir les lettres de créance de six ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents qui viennent d'être accrédités en République démocratique du Congo (RDC). C'était au cours d'une cérémonie protocolaire organisée au Palais de la nation.

Tous ces diplomates ont reçu mission de redynamiser les relations entre leur pays et la RDC. il s'agit de Mohamed Bourhan Ali du Djibouti, d'Alpheus Matlhaku de la République du Botswana, de Pavel Prochazka de la République Tchèque, de Mme Marie Charlotte G. Tang de la République des Philippines, de M. Veluppilai Kananathan du Sri Lanka et de Minoli Tehani Perera de la République d'Australie.

Parmi ces diplomates, on compte deux Africains. Le premier, Mohamed Bourhan Ali, est expert en relations internationales. Il est également ambassadeur de son pays en Côte d'Ivoire où il a une résidence. Il a été par ailleurs premier conseiller, chef de mission-adjoint auprès de l'Union européenne et chargé d'affaires a.i. au sein de l'ambassade du Djibouti auprès du Benelux. Le deuxième, Alpheus Matlhaku, a travaillé pour le gouvernement de son pays, le Botswana, depuis 1976 à divers titres professionnels. Il a été nommé haut-commissaire du Botswana en Zambie en 2019. Il a également travaillé à la Commission électorale indépendante et a occupé le poste de sous-secrétaire au cabinet du président de la République.