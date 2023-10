Congo-Brazzaville: Santé publique - Le Congo va se doter d'un centre de traitement du cancer

Une délégation du Groupe Hope Cancer Centers Holding en visite de travail au Congo a annoncé, le 20 octobre, l'installation dans les tout prochains mois d'un centre intégré de lutte contre le cancer à Pointe-Noire.

.Conduite par son vice-président, Haithem Ben Abdallah, la délégation de ce groupe a présenté ledit projet aux différentes parties prenantes, notamment les autorités locales, les acteurs de la santé, les assureurs, les banques, la société civile et le gouvernement. L'objectif est de les impliquer, de pouvoir faire en sorte que ce projet devienne interactif. Le porteur du projet, l'associé majoritaire, est actuellement le vice-président de Hope Cancer Centers Holding, leader en radiothérapie en Europe. Il a plus de deux cents cliniques à son actif avec plus de vingt ans d'expériences, installées au Maroc, au Sénégal, au Bénin,etc.

Le Pr Jean Bernard Nkoua-Mbon, chef de service de cancérologie au CHU de Brazzaville, a salué l'initiative de Hope cancer centers de mettre en place un centre anti-cancéreux à Pointe-Noire. A ce sujet, a-t-il dit, le Programme national de lutte contre le cancer aura le lourd fardeau d'informer, de sensibiliser tout le monde dans les écoles, les universités, les quartiers à cette maladie.

La stratégie à mettre en place pour faciliter la prise en charge...

La directrice générale de Hope cancer centers Congo, Karine Mombouli, a indiqué que tous les types de cancers seront pris en charge par ce centre. « Nous avons des partenaires au niveau de la France et du Maroc. Nous aurons la possibilité d'avoir les médecins congolais pendant la construction du site qui pourront aller se faire former en physique nucléaire, en radiothérapie et radiologie ; c'est pour vraiment être prêt dès le démarrage de la clinique », a-t-elle confié.

La première chose à faire est de pouvoir très prochainement déployer une unité de dépistage mobile qui pourra accueillir des patientes et des patients pour pouvoir se faire dépister du cancer du col de l'utérus, du cancer du sein et du cancer de la prostate pour les hommes, a-t-elle fait savoir. Donc, cela va être une importante étape pour pouvoir déjà cartographier la densité de l'incidence du cancer au Congo.

La directrice générale du Programme national de lutte contre le cancer, le Pr Judith Nsondé Malanda, a expliqué, à cette occasion, que le cancer en général est un problème de santé publique. En 2020, environ 10 millions de décès à travers le monde et 511 mille en Afrique ont été enregistrés. Au Congo, en 2020, nous avons diagnostiqué environ 2500 cancers et la plus grosse part a été les femmes avec 1373 nouveaux cas et parmi elles 833 sont décédées de cancer. L'on note le cancer du sein, de la prostate, du col de l'utérus, du foie et de l'estomac. Le cancer peut se définir comme un ensemble de pathologie se caractérisant par multiplication et la propagation anarchique des cellules anormales. Ces cellules lorsqu'elles ne sont pas éliminées par l'organisme, elles vont envahir les autres organes (...).