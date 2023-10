Afrique de l'Est: L'Éthiopie et le Bahreïn s'engagent à renforcer leurs relations commerciales

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie et le Bahreïn ont convenu de renforcer la coopération entre les villes d'Addis-Abeba et de Manama dans les secteurs du commerce et du tourisme, selon le ministère des affaires étrangères.

Le consul général d'Éthiopie à Bahreïn, l'ambassadeur Shiferaw Geneti, a rencontré le ministre bahreïni de l'agriculture et de la municipalité, Wael Bin Nasser Al Mubarek, et le sous-secrétaire aux ressources animales, Khalid Ahmed Hassan.

Lors de leur rencontre, les deux parties ont discuté de la possibilité d'exporter des produits agricoles et animaux éthiopiens vers le marché bahreïnien et d'établir une coopération entre Addis-Abeba et Manama.

L'Éthiopie n'est pas seulement le berceau des grains de café aux arômes multiples, mais aussi un producteur réputé de graines oléagineuses, d'horticulture, d'épices et d'autres produits agricoles, a fait remarquer l'ambassadeur Shiferaw.

Il a également déclaré que l'Éthiopie exporte divers produits agricoles et animaux, des épices et des céréales vers l'Europe et le Moyen-Orient.

Tout en mentionnant que Bahreïn et l'Éthiopie sont tous deux membres de l'Organisation mondiale de la santé animale, le ministre a exprimé sa volonté d'accueillir diverses activités commerciales, y compris un atelier virtuel pour promouvoir les produits éthiopiens à Bahreïn, ce qui, à son tour, stimulerait le commerce entre les deux pays.

La possibilité d'acheminer des produits agricoles éthiopiens directement vers les marchés de Bahreïn a également été évoquée en raison de la proximité géographique de ces deux pays.

Compte tenu du fait qu'Addis-Abeba est le siège de différentes organisations internationales et régionales, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération entre les villes d'Addis-Abeba et de Manama dans les secteurs du commerce et du tourisme.