Ethiopie: L'Éthiopie et la Corée du Sud signent un protocole d'accord sur la promotion du commerce

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie et la Corée du Sud ont signé un protocole d'accord sur la promotion du commerce qui permettra d'accroître les échanges commerciaux et de créer des entreprises communes entre les deux pays.

Le ministre du commerce et de l'intégration régionale, Gebremeskel Challa, et le ministre sud-coréen du commerce, de l'industrie et de l'énergie, Moon Kyu Bang, ont signé l'accord aujourd'hui à Addis-Abeba.

Au cours de la cérémonie de signature, le ministre Gebremeskel a déclaré que l'Éthiopie et la Corée du Sud ont un partenariat profondément enraciné qui sera encore renforcé.

La Corée du Sud est un partenaire économique stratégique de l'Éthiopie et joue un rôle important dans la réalisation du plan de développement de l'Éthiopie, a-t-il ajouté.

"La Corée a apporté une aide inestimable au développement de l'Éthiopie par le biais d'investissements, de transferts de connaissances et de projets d'aide. Les deux pays ont noué des relations interpersonnelles approfondies par le biais d'échanges culturels. Aujourd'hui, la Corée sert de modèle à l'Éthiopie, qui s'efforce de transformer son économie et sa société grâce à l'éducation, à la technologie et à des institutions solides", a précisé M. Gebremeskel.

Selon le ministre, il existe de vastes possibilités d'accroître les investissements coréens dans les secteurs manufacturiers prioritaires de l'Éthiopie, tels que le textile, l'agro-industrie et le cuir.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une croissance significative ces dernières années, atteignant la valeur de 303 millions USD en 2022, et la balance commerciale est très favorable à la Corée du Sud, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les deux pays pourraient coopérer pour accroître de manière cohérente les échanges commerciaux et réduire l'écart de la balance commerciale.

Le ministre sud-coréen du commerce, de l'industrie et de l'énergie, Moon Kyu Bang, a déclaré pour sa part que la Corée et l'Éthiopie partagent une alliance forgée par le sang.

Des entreprises privées font partie de la délégation afin de favoriser les échanges économiques, a-t-il ajouté.

"L'Éthiopie est la porte d'entrée qui relie 62 villes clés du continent africain et l'Union africaine est basée en Éthiopie. L'Éthiopie dispose d'une main-d'oeuvre jeune et dynamique et d'abondantes ressources naturelles ; je pense donc que le potentiel de croissance économique de l'Éthiopie est énorme", a souligné M. Bang.

Je pense donc que le potentiel de croissance économique de l'Éthiopie est énorme", a souligné M. Bang. L'accord renforcera les échanges commerciaux et les investissements entre les deux pays, a-t-il noté.

Rappelant que l'Éthiopie avait envoyé son bataillon pour sauvegarder la liberté et la démocratie de la Corée pendant la guerre de la péninsule coréenne, le ministre Bang a souligné que "le peuple coréen se souviendra toujours de ce dévouement".

La Corée s'efforce de soutenir les vétérans éthiopiens et leurs familles, a déclaré le ministre Bang, qui a souligné : "J'espère que ce sera un point de départ pour faire progresser les relations bilatérales entre nos deux pays".