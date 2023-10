Ile Maurice: La quête de justice continue

Il y a trois ans, le corps calciné de Soopramanien Kistnen a été découvert dans un champ de canne, laissant derrière lui une famille éplorée qui n'arrive pas à faire son deuil.

Une cérémonie en sa mémoire a été organisée à son domicile, hier, à Montagne-Ory. Sa veuve, Simla Kistnen, qui a pris la parole, partage ses souvenirs douloureux depuis la disparition tragique de son époux.

Elle a évoqué le cauchemar que cela a été de voir le corps de son mari dans de telles conditions, une vision qui la hante encore aujourd'hui. Soopramanien Kistnen ne méritait pas une fin aussi cruelle, et sa veuve a insisté sur ce point avec émotion. Elle a souligné que son mari avait des projets pour leur fils, des rêves inachevés par un acte impensable. Les paroles de Simla Kistnen étaient empreintes de douleur et de détermination. Elle a souligné que le combat pour faire la lumière sur cette tragédie est un chemin ardu, mais la conviction que la justice triomphera demeure inébranlable. «Tant que la vérité n'aura pas été révélée et que la justice ne sera pas rendue, l'âme de mon mari ne pourra pas reposer en paix», affirme Simla Kistnen

Dans l'assemblée, l'émotion était palpable, mêlée à un sentiment de solidarité... et à un peu de politique. Les amis, son équipe juridique, les Avengers, ainsi que des membres des partis de l'opposition, entre autres Arvin Boolell, Nando Bodha, Ajay Gunness, des représentants du Reform Party, de Rezistans ek Alternativ... se sont unis pour soutenir Simla Kistnen dans sa quête de vérité et de réparation.

%

Prenant la parole, Me Rama Valayden a, une fois de plus, évoqué des informations qu'il a obtenues de La Réunion. Il dit avoir reçu un appel de la MCIT qui lui a fait comprendre qu'il doit communiquer des informations précises sur cette personne. «Si je donne des informations, cette personne va perdre la vie. Si nous arrivons à confirmer toutes ces informations, nous irons directement voir le DPP.» L'avocat a évoqué le contrat entre Huawei Technologies et Mauritius Telecom pour les caméras Safe City.

Me Valayden a de nouveau fait appel à la solidarité de tous les partis politiques. «Nous vous demandons de prendre un engagement sur ce que vous allez faire si vous êtes au pouvoir.» Il dit avoir obtenu d'autres documents sur les dépenses électorales. «Bientôt d'autres informations seront révélées.» Me Sanjeev Teeluckdharry s'est, lui, attardé sur le combat des Avengers pour la vérité. Nando Bodha, Arvin Boolell, Suren Dayal, Ashok Subron, Bruneau Laurette, Ajay Gunness, etc. ont également pris la parole. Le pandit Maistry a dit une prière pour la famille Kistnen.