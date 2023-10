Ile Maurice: Me Rama Valayden met en demeure le Premier ministre

Il n'en démord pas. Au nom des Avengers, Me Rama Valayden a fait servir une mise en demeure au Premier ministre Pravind Jugnauth dans le cadre de l'affaire Soopramanien Kistnen.

L'avocat demande que les images capturées par Huawei Technologies à partir des caméras Safe City soient récupérées auprès de la compagnie chinoise. Dans le document rédigé par Me Pazhany Rengasamy, avoué, et déposé hier en Cour suprême, il avance qu'il existe un contrat entre Huawei Technologies Ltd en Chine et Mauritius Telecom pour que ces informations soient sauvegardées sur un serveur cloud. Ce que l'entourage de l'ancien patron de MT a nié. Nous avons contacté Huawei Maurice à ce sujet et attendons une réponse.

L'avocat demande que ces images et toutes autres informations y relatives soient communiquées au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) ainsi qu'à la famille de feu Soopramanien Kistnen, car elles pourraient jouer un rôle crucial dans l'élucidation de cette affaire. «Ces images pourraient révéler des informations vitales pour faire la lumière sur cette affaire. Nous croyons fermement qu'elles pourraient aider à établir la vérité et à rendre justice à la famille Kistnen», dit Me Valayden dans sa demande.

Selon l'avocat, «les Avengers détiennent des informations indiquant qu'il existe un accord entre la compagnie chinoise et Mauritius Telecom et le gouvernement peut intervenir pour faire une requête en ce sens aux autorités chinoises concernées». Les informations obtenues à partir de ces caméras pourraient être cruciales pour la progression de l'enquête en cours. Il demande les images pour la période du 15 au 19 octobre des caméras de Telfair à Moka, Palma et Mont-Roches. Rama Valayden souligne aussi que dans le cas de Pravin Kanakiah, les images des caméras Safe City n'ont pas été obtenues.

Les proches de Soopramanien Kistnen, souffrant toujours de sa perte tragique, se joignent à l'avocat pour demander la transparence totale dans cette affaire. Ils espèrent que l'accès à ces images aidera à identifier les responsables et à assurer que justice soit rendue. Me Valayden souligne l'importance cruciale de cette demande, en faisant ressortir que «l'enquête judiciaire a révélé plusieurs zones d'ombre dans l'enquête policière et démontré qu'il s'agit d'un meurtre»*.

Les Avengers se disent prêts à prendre d'autres mesures légales si leur demande n'est pas satisfaite dans un délai d'un mois. Toutefois, pour rappel, lors de l'enquête judiciaire au tribunal de Moka, le 2 juin, Shafiick Eyatullah, responsable des opérations chez Huawei Mauritius, qui était entendu à la barre des témoins, avait affirmé que les images datant du 16 octobre 2020, date à laquelle Kistnen a été vu pour la dernière fois à La Louise et Telfair, sont irrécupérables. Il avait expliqué qu'en vertu du contrat passé avec la police, la période de conservation était de 30 jours seulement.