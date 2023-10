Ile Maurice: Première historique en masculin pour Maurice

Un moment tant attendu et historique ! Maurice aura pour la toute première fois un représentant au départ de la course sur route des Jeux olympiques en 2024 à Paris. Nous aurons aussi une qualifiée en féminin.

L'Union cycliste internationale (UCI) a rendu publique l'attribution des quotas aux Jeux olympiques de Paris 2024. Maurice aura un représentant en masculin et en féminin.

Il faut savoir que contrairement aux années précédentes, une parité totale entre hommes-femmes sera respectée. Une première dans l'histoire des épreuves cyclistes aux JO ! Pour les courses sur route, il y aura 90 hommes et 90 femmes qualifiés pour y participer, pour un total de 180 sportifs. En comparaison, en 2021 à Tokyo, il y avait 130 hommes contre 67 femmes.

Une petite révolution qui ne peut qu'être bénéfique pour le cyclisme féminin. D'autant plus que les JO sont une véritable vitrine aux yeux du monde. Conséquence de cela, les sélections masculines voient leur nombre maximum de coureurs être réduit d'une unité pour la course sur route. Les fédérations n'auront plus droit qu'à quatre participants au lieu de cinq. La Belgique, le Danemark, la Slovénie, la Grande-Bretagne et la France qui sont les cinq premières nations au classement mondial masculin auront quatre coureurs au départ.

Chez les dames, ce sont les Pays-Bas, l'Italie, la Belgique, la Suisse et la Grande-Bretagne qui occupent, dans l'ordre, les cinq premières places. Les résultats des épreuves UCI élite et moins de 23 ans figurant au calendrier international UCI ont été pris en compte pour établir la liste des qualifiés.

%

«C'est une nouvelle formidable. Nous savions qu'il fallait préparer nos équipes depuis 2022 en mettant l'accent sur les Championnats d'Afrique car beaucoup de points UCI y sont en jeu. Depuis le début de cette année, l'objectif était d'engranger le maximum de points UCI possibles, ce que l'on a fait. Malheureusement, nous n'avons pas pu prendre part à autant de courses que l'on voulait. La sixième place de Christopher Lagane dans la course sur route des Championnats d'Afrique et le fait que les filles soient classées parmi les 45 premières nations au monde. Maurice peut être fière de ce qui a été accompli. On a pu donner de l'espoir aux coureurs, leur faisant croire en eux. Ils ont été bien préparés physiquement et mentalement. Nous sommes impatients de voir nos coureurs défendre les couleurs mauriciennes à Paris l'année prochaine», a déclaré Trevor Court, directeur technique national (DTN).

«On attend le communiqué officiel des instances concernées mais on peut déjà dire que c'est une grande nouvelle pour le cyclisme mauricien. On peut être fier de ce qui a été accompli. En 2017, Lawrence Wong devient président de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) et son comité pose les jalons pour la progression de notre cyclisme. C'est un travail énorme qui a été abattu pendant toutes ces années. Malheureusement, la Covid-19 a frappé et on a perdu pas mal de talents, des coureurs qui se sont découragés. J'ai une pensée pour tous ceux qui ont contribué à ce résultat d'autant plus que la route a été parsemée d'embûches. Merci à la MCB qui a apporté son soutien indéfectible permettant à nos coureurs de participer à des courses et obtenir des points UCI, au ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs qui a aidé pour chaque déplacement. Un grand bravo à l'ensemble de la famille du cyclisme mauricien. Dès que la confirmation officielle sera obtenue, la commission technique va se réunir pour sélectionner les représentants mauriciens et désignera des réservistes. Le comité directeur ratifiera ensuite le choix. On s'attellera ensuite à donner la préparation adéquate à nos représentants afin qu'ils soient dans les meilleures dispositions possibles à Paris», a indiqué Jean-Philippe Lagane, président de la FMC.