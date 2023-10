Sénégal: Crise électorale au Sénégal - Alioune Tine appelle au dialogue et à l'indépendance dans l'organisation des élections

Dans une déclaration poignante publiée ce jour, vendredi 20 octobre sur les réseaux sociaux, Alioune Tine, fondateur du Think Tank Afrikajom Center, souligne les préoccupations croissantes concernant le processus électoral sénégalais. Il met en garde contre les dangers du « parti pris » et de l' »imposition du rapport de force » dans la présidentielle actuelle, qualifiée de la plus problématique de l'histoire politique du Sénégal.

Alioune Tine, éminent défenseur des droits de l'homme et fondateur du Think Tank Afrikajom Center, a sonné l'alarme aujourd'hui concernant le processus électoral en cours au Sénégal. Dans une déclaration franche sur les réseaux sociaux, Tine a critiqué l'attitude du gouvernement du président Macky Sall, mettant en lumière les préoccupations majeures entourant l'équité et la transparence dans le processus électoral.

Le poison du « parti pris » et de l' »imposition du rapport de force »

Selon Tine, le « parti pris » et l' »imposition du rapport de force » sont en train de corrompre le processus électoral, mettant en péril la tradition démocratique établie difficilement par le Sénégal depuis l'adoption du code consensuel de 1991. Il a souligné que l'alternance politique, un élément crucial de toute démocratie, est menacée par les tactiques du régime actuel. La nomination de personnalités indépendantes et compétentes à des postes clés, une tradition démocratique précieuse, a été bafouée, sapant ainsi la confiance de l'opposition et la crédibilité du processus électoral.

La nécessité du dialogue et de l'indépendance dans l'organisation des élections

M. Tine a appelé à un dialogue urgent entre toutes les parties prenantes pour restaurer la confiance et la sérénité dans le processus électoral. Il a souligné que le respect des droits de la minorité et la nomination d'une personne indépendante chargée de l'organisation des élections sont essentiels pour garantir un processus électoral apaisé et équitable. Il a également critiqué le refus du Directeur général des élections (DGE) de respecter une décision de justice, appelant à son limogeage. Faisant ainsi allusion à la décision du juge Sabassy Faye sur l'affaire de la radiation de Sonko des listes électorales,.

Responsabilité du président Macky Sall

Sur son post, l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali a rappelé au Président Macky Sall sa responsabilité en tant que gardien de la tradition démocratique et électorale établie par ses prédécesseurs. Il a exhorté Macky Sall à nommer une personne indépendante chargée de l'organisation des élections, soulignant que le refus de respecter une décision de justice par la DGE a sérieusement entaché sa crédibilité.

Dans ce contexte tendu, la déclaration d'Alioune Tine met en lumière les enjeux cruciaux auxquels le Sénégal est confronté. L'appel au dialogue, à l'indépendance et à la transparence dans le processus électoral résonne comme un appel pressant à l'action pour préserver la démocratie sénégalaise. Les yeux du monde sont désormais tournés vers le Sénégal, en attente d'une résolution pacifique et juste de cette crise électorale.