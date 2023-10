Madagascar: Tennis / Coup de pouce - Miary Zo Rakotondramboa apporte sa contribution

Motivé par le devoir de recevabilité envers le tennis malgache, Miary Zo Rakotondramboa, devenu entraîneur titulaire confirmé par un diplôme fédéral français, est de passage à Madagascar.

Il envisage de partager ses expériences et compte donner un coup de pouce au tennis malgache, surtout pour les jeunes et moins jeunes âgés de 4 à 15 ans. Hier, il a animé un stage d'initiation de tennis aux élèves de l'Apeaf d'Antsobolo Antampon'Ankatso. Plus de deux cents élèves, qui ont découvert le monde du tennis pour la première fois, ont été les bénéficiaires de ce coup de pouce avec plusieurs activités encadrées par quatre animateurs, dont Miary Zo Rakotondramboa. « Cette inspiration a trouvé sa source dans l'initiative de Malagasy Tennis Project. En tant que malgache, je tiens à coeur d'apporter ma contribution dans le développement du tennis malgache.

Nous avons organisé des collectes de dons de plus de 200 kg (raquettes, chaussures, balles...) avant de les acheminer à Madagascar. » Et Miary Zo de continuer: « Nous ne nous vantons pas de tout résoudre le problème du tennis malgache, mais convaincus du potentiel des Malgaches très doués en sport, nous espérons que notre participation apportera quelque chose de positif et que, parmi ces élèves, des champions de tennis malgaches sortiront un jour », confie le philanthrope Miary Zo Rakotondramboa. Joane Sylvie Rasendra, vice-présidente de la Fédération malgache du tennis (FMT) a loué l'initiative de l'ancien joueur de tennis malgache. Elle explique: « En tant que FMT, nous sommes très reconnaissants envers Miary Zo pour son geste, car c'est un geste de responsabilité qui n'a apporté que du bien au tennis malgache. »