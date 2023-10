Burkina Faso: Province du Kadiogo - Des kits scolaires pour les enfants des PDI

La coordination provinciale de Burkina Djigui a organisé, le samedi 14 septembre 2023 à Ouagadougou, une remise de kits scolaires aux enfants des personnes déplacées internes sur le site Nioko 2.

Dans le cadre du projet « un enfant PDI, un kit scolaire », la coordination provinciale de Burkina Djigui a distribué, le samedi 14 septembre 2023 à Ouagadougou, des kits scolaires aux enfants des Personnes déplacées internes (PDI) du site Nioko 2. Ces kits sont composés de cahiers, stylographes, ardoises, crayons et matériels scolaires. En plus de cela du savon et habits ont été distribués aux enfants. Au total 186 enfants ont bénéficié pour les classes de CP1 CP2 CE1 Et CE2. En fonction des classes chacun a obtenu ce qu'il faut pour suivre les cours durant l'année scolaire. Selon la coordonnatrice de Burkina Djigui section Kadiogo, Esther Boro, sa structure a fait des collectes de dons pour les PDI.

« Nous avons pour objectif de scolariser plusieurs enfants PDI et également donné des kits scolaires à ceux qui n'ont pas les moyens de s'en procurer », a-t-elle poursuivi. Elle a ajouté que le projet ne s'arrête pas aux dons de kits, car, il y aura un suivi des concernés au cours de l'année afin de les accompagner efficacement pour leur réussite à l'école. A ce titre de l'avis de Mlle Boro, des enseignants vont être appelés à contribution pour relever le niveau de certains d'entre eux. Pour les parents des enfants, l'évènement est un moment de satisfaction. C'est ainsi qu'Amado Derra, père d'un bénéficiaire, s'est réjouie de cette donation. Car, pour lui, elle vient soulager les parents qui sont démunis.

Idem pour Hamidou Boly qui a apprécié ce geste parce que les enfants ont besoin de cette aide afin de faire face aux réalités de la scolarisation. « Ils ont de quoi prendre les cours grâce au concours de cette structure altruiste », a-t-il confié. Burkina Djigui est un mouvement apolitique. Il évolue dans le développement durable et la protection sociale. Cette activité est la première dans le cadre du développement durable. Il mène plusieurs acticités comme le reboisement, la sensibilisation sur le port de casques et le civisme et existe depuis 2019.