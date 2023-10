Maroc: INDH/Skhirat-Témara - 700 bénéficiaires d'une caravane médicale de santé mère-enfant

El Menzeh (Skhirat — - Un total de 700 femmes ont bénéficié, samedi à la commune d'El Menzeh (préfecture de Skhirat-Témara), des prestations d'une caravane médicale multidisciplinaire axée sur la santé maternelle et infantile.

Placée sous le signe "le doit à la santé, un droit à la vie", cette caravane médicale a été organisée dans le cadre de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en coopération avec l'Association marocaine des mamans solidaires (AMMS) et la délégation du ministère de la Santé et de la protection sociale.

Cette action à fort impact social, initiée au centre de santé de la commune d'El Menzeh, a eu pour objectif de contribuer à la promotion de l'accès des mères et des enfants au droit à la santé, et de permettre aux femmes enceintes, aux filles âgées de 15 ans, aux nouveaux nés et aux enfants de moins de cinq ans, de bénéficier d'examens médicaux spécialisés.

A cette occasion, la présidente de l'AMMS, Latifa Moustaid, a indiqué que cette caravane médicale fait partie d'une série d'initiatives similaires au niveau de toute la préfecture, précisant qu'il s'agit de l'avant dernière caravane à avoir lieu cette année, avant celle programmée à la commune de Sabbah.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Moustaid a souligné que l'ambition est d'atteindre les 5.000 bénéficiaires, l'accent étant mis sur des examens médicaux et paramédicaux, des dépistages du cancer du sein et du col de l'utérus, en plus de la réalisation d'analyses médicales sur place.

Cette initiative humanitaire, a-t-elle poursuivi, permet aux femmes ciblées de se soumettre à des examens échographiques, mammographies et échographies (mammographie et échocardiographie). Elle intervient à l'occasion de la campagne mondiale "Octobre Rose" qui vise à sensibiliser aux risques du cancer du sein et aux moyens de le prévenir.

La caravane offre aussi des consultations médicales sur place dans les spécialités cardiovasculaire, nutritionnelle, digestive et cutanée, dans le but de rapprocher les services médicaux de la population rurale et de leur épargner les déplacements vers les centres hospitaliers des villes voisines (Rabat, Salé, Temara).

De son côté, la responsable de l'axe santé maternelle et infantile à la division de l'action sociale à la préfecture de Skhirat-Témara, Naoual Rguig, a indiqué qu'au total six caravanes multidisciplinaires ont profité aux habitants des zones rurales de la préfecture de Skhirat-Témara.

Dans une déclaration similaire, Mme Rguig a souligné que la caravane prévoit également des campagnes de sensibilisation à l'allaitement maternel et la nutrition infantile, mais il s'agit aussi de réaliser des opérations chirurgicales spécialisées avec la prise en charge des patients.

Pour sa part, la responsable du programme national de détection précoce et de traitement des cancers du sein et du col de l'utérus au niveau de la délégation du ministère de la Santé et de la protection sociale dans la préfecture de Skhirat-Témara, Aicha El Alami, a invité les femmes à procéder au dépistage du cancer du sein dans tous les centres de santé de la préfecture.

A cet égard, la délégation a élaboré un programme pour accompagner le mois de sensibilisation "Octobre Rose" à travers des campagnes médicales qui seront organisées dans la ville de Skhirat au début de la semaine prochaine, mais aussi dans la ville d'Ain Aouda à la fin de ce mois.

Ces caravanes médicales multidisciplinaires, lancées dans un premier temps au niveau de la commune de Mers El Kheir, s'inscrivent également dans le cadre de la mise en oeuvre du quatrième programme de l'INDH portant sur "L'impulsion du capital humain des générations montantes".