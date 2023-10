Congo-Kinshasa: Kinshasa - Manifestation des militants de Filimbi chez l'ambassadeur américain

Des militants du mouvement citoyen Filimbi ont manifesté vendredi 20 octobre à Kinshasa devant la résidence de l'ambassadeur américain en RDC.

Ils étaient venus déposer la lettre de plaidoirie dans laquelle ils demandent l'implication et l'accompagnement des Etats-Unis pour sortir le Congo de cette guerre que lui mène le Rwanda à travers la rébellion du M23.

Les manifestants ont aussi demandé aussi aux Etats-Unis de se démarquer en montrant clairement qu'ils ne sont pas derrière le Rwanda dans cette action de déstabilisation de la RDC.

Ils ont exprimé leur "profonde préoccupation face aux positions incohérentes", adoptées par Washington à l'égard de la République démocratique du Congo.

« Face à l'inertie de la communauté internationale présente au Congo, avec une mission des Nations unies depuis plus de vingt ans sans apporter aucun résultat à notre crise sécuritaire, nous, populations, en arrivons à conclure qu'il y aurait une certaine complicité tacite de nos agresseurs sans résultats probants dans la recherche de voies et moyens pouvant conquérir au rétablissement de la paix effective en RDC en général et dans sa partie orientale en particulier ».

Il est donc impératif "que le peuple, longtemps abandonné et opprimé de la RDC puisse s'élever et combattre pour sa survie ainsi que pour la préservation du territoire national, selon le prescrit constitutionnel des articles 16,63 et 64", indique cette déclaration, lue par Jeriel Kasia, porte-parole du mouvement Citoyen Filimbi.