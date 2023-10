Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi demande l'implication du Gouvernement pour la participation de tous les Congolais aux élections

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a instruit le Gouvernement, à travers le Premier ministre et les ministres de l'Intérieur et de la Défense de veiller à la sécurisation des opérations électorales dans les territoires de Kwamouth, Masisi et Rutshuru.

Il a insisté sur la possibilité de faire participer tous les Congolais aux élections de décembre 2023, mettant un accent particulier sur ceux vivant dans les zones en insécurité.

« A quelques semaines du lancement de la campagne électorale et de la convocation du scrutin, le Président de la République tient à garantir à tous les citoyens congolais la possibilité d'exercer l'un de leurs droits le plus fondamental ; celui de se choisir un représentant », a déclaré Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, lors de la lecture du compte rendu du Conseil des ministres du vendredi 20 octobre.

« Compte tenu de l'évolution sur terrain de la situation sécuritaire, indiquant un apaisement significatif du côté de Kwamouth et une libération progressive des territoires de Masisi et Rusthuru en proie à l'agression rwandaise à travers les terroristes du M23, il s'avère impérieux pour le gouvernement et la Commission électorale nationale indépendante (CENI), d'évaluer cette situation et de mettre tout en oeuvre chacun dans la limite de ses compétences afin de permettre à nos concitoyens de retrouver leur quiétude et de se rendre aux différents centres de vote qui devront être ouverts en prévision des scrutins », a rapporté Patrick Muyaya.

%

Par conséquent, le Chef de l'Etat a demandé au vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, à procéder au déploiement et au renforcement des effectifs de la Police nationale congolaise à Kwamouth et de superviser avec le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, en collaboration avec les acteurs nationaux et internationaux sur terrain, le retour des populations déplacées dans les zones libérées de Rusthuru et de Masisi.

Il est également attendu du gouvernement, la sécurisation des opérations de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans les territoires concernés moyennant une évaluation préalable de la situation, particulièrement celle relative à l'ouverture des centres d'inscription, en vue de l'enrôlement de la population pour les élections générales.