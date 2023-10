Tunisie: EGSG - Voyage au bout de la rédemption

Le club gafsien se trouve à un moment charnière de la saison, alors qu'il se prépare à affronter son rival du jour, l'USBG, dans un match qui revêt l'aspect d'une revanche épique.

Les esprits sont encore marqués par leur dernière confrontation il y a 6 ans, un affrontement qui s'était terminé dans l'effervescence. Pour El Gawafel, il s'agit de laver l'affront passé, de tourner la page sur cette rencontre tumultueuse. Mais l'importance de ce match ne se limite pas à la quête de revanche. Les Aureverde, actuellement en difficulté, ont besoin de points pour remonter au classement, mais les nouvelles recrues tardent à apporter le plus escompté. Ce faisant, Chaker Meftah est de plus en plus inquiet en raison de deux problèmes majeurs qui affectent les performances de l'équipe. Le premier souci concerne l'indigence offensive.

Malgré les attentes élevées placées dans les recrues, les Gafsiens ont eu du mal à renouer avec la réussite de manière régulière. Avec 3 réalisations en 6 matchs, il n'y a pas de quoi se frotter les mains. Pour le coach adjoint Jihed Zarroug, les arguments sont peu convaincants : « En somme, les résultats sont prévisibles. Toutefois, nous attendons encore que les recrues confirment. Les arrêts du championnat ont influé sur le rythme et les prestations jusque-là. L'intégration diffère d'un joueur à l'autre, et le facteur temps est capital pour voir toutes les nouveautés adhérer à la stratégie mise en place par le staff technique. Si l'indigence offensive sévit, le poids se fait sentir sur la défense ». Sur ce, malgré un éventail de choix pour les attaquants, la paire offensive tarde à se mettre en place. Godspower, Bangoura, Abdoul, Razak et Mraihi, les attaquants de pointe se dénombrent, mais l'inefficacité plane sur la vitrine offensive.

Un test grandeur nature

Nous y venons maintenant à ces erreurs flagrantes de la charnière centrale et les bourdes défensives ont coûté cher lors des précédents matchs. La solidité en défense est une priorité absolue, et la rédemption ne peut se concrétiser que si ces lacunes sont corrigées. EGSG a péché jusque-là par une naïveté défensive qui lui a valu la perte de points précieux, et c'est la composition qui prête à équivoque. Avec Aguinbri comme libéro, la communion avec les latéraux et les hommes de l'entrejeu tardent à venir et à apporter un gage de sécurité à l'arrière-garde gafsienne. Avec 6 buts encaissés en 6 matches, la défense est loin d'être hermétique. Cela a sapé la confiance de l'équipe et a semé le doute parmi les joueurs. Le match face à l'USBG sera donc un test crucial, à la fois en termes de performance et de maîtrise émotionnelle.